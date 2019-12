11:40 AM

11:40 AM / 11/12/2019

Gerardo Blyde a la oposición: No hay tiempo para crear otro líder

Agencias

El exalcalde del municipio Baruta, Gerardo Blyde, aseguró este miércoles que no hay tiempo para esperar a que surja otro líder dentro de la oposición venezolana ni se debe esperar a que Nicolás Maduro se mantenga cinco años en el poder.

“Yo no digo que no haya críticas, pero no destructivas, y en el momento que ataquen a uno, nos unamos”, expresó el político en una entrevista con el periodista Román Lozinski y reseñado por El Nacional.

Reconoció que la dirigencia opositora ha manejado expectativas muy complicadas y, en algunos casos, no las resolvió adecuadamente. Además, señaló que hay oportunistas que se aprovechan de la situación.

“No hemos logrado el fin último del cambio, pero hemos logrado mucho. Mantengamos lo que hemos logrado porque llegar hasta este punto costó mucho. No volvamos a empezar desde cero”, pidió.

El dirigente manifestó que la lucha que empezará después del 5 de enero, cuando se establezca la nueva directiva de la Asamblea Nacional, debe ser por conseguir la renovación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“El 2020 es una gran oportunidad para que con lo acumulado hasta ahora arranquemos con expectativas realistas, y con mucha más fuerza de lo que empezó el 2019”, expuso.

Blyde insistió en no manejar expectativas que vayan más allá de lo que se puede lograr. “Tenemos un líder que además cuenta con un apoyo parlamentario importante y con reconocimiento internacional. Tanto la Asamblea Nacional como ese líder son importantes para lograr el cambio”, afirmó.