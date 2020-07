General Manuel Castillo Rengifo reemplaza a Ríos Urbano en la Zodi-Zulia 

El general Ríos Urbano se encuentra hospitalizado con un cuadro de neumonía bilateral y no podrá asistir al cambio de mando este jueves 16 de julio.

El G/D Manuel Enrique Castillo Rengifo será quien asuma a partir de este jueves 16 de julio a Zona Operativa de Defensa Integral en el Zulia (Zodi-Zulia) en sustitución del G/D Carlos Alexandro Ríos Urbano, según la resolución 036806 del Ministerio de la Defensa publicado este miércoles 15-J.

El ahora excomandante de la Zodi-Zulia fue quien, a través de un audio en el que confirma su convalecencia, adelantó la designación de Castillo Rengifo. Este en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, recibirá las riendas de su nueva responsabilidad.

"El general Castillo Rengifo asume en Barquisimeto las riendas de la Zodi-Zulia. Ha destinado la superioridad designarlo en mi reemplazo. Por supuesto no voy a asistir porque estoy aquí hospitalizado. Va el general Cova”, dijo el general saliente.

Ríos Urbano, quien se encuentra internado en una clínica de Maracaibo por presentar un cuadro de neumonía bilateral, estuvo 10 meses al frente de la Zodi-Zulia. Vino para suceder al G/D Aquiles Leopoldo Lapadula Sira, destituido por unas supuestas irregularidades cometidas en el municipio Machiques.

"Por supuesto no me quería ir ni me voy a ir del Zulia sin agradecerles a todos ustedes, señores periodistas, a todos. Quiero agradecerles por escucharme, por entenderme, por llevar mi mensaje a la ciudadanía (...). Estaré totalmente a la orden como siempre, desde el punto de vista personal y desde el punto de vista militar, a donde me designen”, expresó Ríos Urbano.