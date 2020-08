Freddy Bernal dio positivo al coronavirus en la PCR

Asumo esta batalla aferrado a Dios y a nuestro Santo Cristo de La Grita, tuiteó.

Por: Agencias 02:00 PM / 09/08/2020

Freddy Bernal informó este domingo 9-A que luego de presentar síntomas relacionados con el covid-19 y realizar la prueba PCR, los resultados arrojaron positivo a coronavirus.

“Después de haber sentido algunos síntomas como dolor de cabeza y fiebre, me aislé de inmediato, me puse en manos de la autoridades competentes en salud y he salido positivo en la prueba del PCR”, explicó Bernal, citado en VTV.

Bernal, considerado el protector del estado Táchira, expreso en twitter: "Compatriotas! Cumplo con informar que he resultado positivo para #Covid_19. Como revolucionario, asumo esta batalla aferrado a Dios y a nuestro Santo Cristo de la Grita. Gracias por sus mensajes de apoyo y buenos deseos. ¡Por siempre Venceremos!".

Reiteró a la población que “la única manera de minimizar el riesgo de contagio es: el uso de tapabocas, el aislamiento social y el permanente lavado de manos. Cuidémonos nosotros, a nuestra familias y a nuestros vecinos; esta es una batalla contra la pandemia”.