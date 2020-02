Frágil hilo de "negociación" retoman Gobierno y oposición con miras al CNE

Reactivación del comité preliminar con miras al nuevo Poder Electoral sentós públicamente, en la mesa de nuevo al chavismo y la oposición después del 5 de enero.

Por: Redacción Web 04:32 PM / 20/02/2020

Después del tumultuoso 5 de enero, cuando el Parlamento se bifurcó entre una "directiva" que apoya el Gobierno, en manos de Luis Parra; y la oposición que respalda al presidente del Parlamento Juan Guaidó, diputados del chavismo y la oposición volvieron a coincidir en el Palacio Federal Legislativo, la excusa: la menuda tarea de escoger un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE).

El comité preliminar con miras al comité de postulaciones definitivo para designar al nuevo Poder Electoral, retomó ayer sus tareas con la presencia de Julio Chávez, Francisco Torrealba, por el Psuv; y Stalin González y Ángel Medina. La vuelta a escena se produce en un contexto de alejamiento en la esfera pública de las dos fuerzas políticas del país en los últimos meses.

“Celebramos que ambas bancadas nos pongamos de acuerdo, en consecuencia esta este acto importante de reconocimiento de ambos sectores, queremos decir que en esta reunión de la comisión preliminar se dio bajo el mejor ambiente de cordialidad. 73 ciudadanos y ciudadanas han sido postulados para integrar el Comité de Postulaciones y provienen del apoyo de 68 organizaciones sociales quienes apoyan esta iniciativa”, dijo Chávez, desde el oficialismo.

“Hay la voluntad política para allanar el camino hacia un nuevo Consejo Nacional Electoral. Para destrabar la crisis que estamos viviendo donde para nosotros el CNE es un paso fundamental”, dijo de su lado el opositor Medina.

Aguas abajo, más allá de las declaraciones de intenciones públicas, este medio conoció, a través de un diputado social demócrata que "hay avances. Aun incipientes".

La reactivación del comité preliminar podría abrir las compuertas para que el nuevo CNE no pare en manos del Tribunal Supremo de Justicia, por omisión legislativa, una posibilidad creciente a la luz del desentendimiento político entre las partes que ha terminado en tener ahora dos directivas de la Asamblea Nacional.

En este sentido, el excandidato presidencial Henri Falcón escribió en su cuenta de twitter: Celebramos la reunión preliminar desde la @asambleave para la conformación del comité de postulaciones, hacia el nombramiento de un #NuevoCNE ¡Ésa es la ruta correcta! eso es diálogo, negociación y entendimiento. Lo demás es cuento y fantasía...".

"La confrontación que existe entre los grupos que conforman la AN es de tal magnitud que no creo que puedan entenderse ahorita con esta situación (…), sigo creyendo en que simplemente están dándole largas al asunto para que no haya solución", dijo el presidente nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Segundo Meléndez, entrevistado por Unión Radio.

Más optimista, el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Franklyn Duarte, elegido como primer vicepresidente de Parra, calificó como un avance el encuentro que se dio este jueves entre los integrantes del Comité Preliminar que designará el nuevo Poder Electoral.

Indicó que el mecanismo cumplirá cada una de las fases para alcanzar nuevas soluciones a la situación política. “Seguimos apostando a que en la AN con las dos terceras partes que establece la Constitución, se nombren los rectores del poder Electoral, vamos a avanzar con los tiempos que establece la Constitución”.

En cualquier caso, la próxima cita será después de Carnaval, asueto que marcará una carrera contrareloj para el acuerdo político o la vía más inconveniente, la que conduce al TSJ.