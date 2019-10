Fermín: Cambiar el CNE es clave y está ahora en manos de los diputados

Agencias

Archivo

El presidente de Soluciones para Venezuela, Claudio Fermín, aseguró en una entrevista en Globovisión que existe la necesidad urgente “de dar un gran giro político para salvar a Venezuela”. También realizó un llamado a la distensión política existente en el país.

Al respecto, declaró que “mientras sigan estos lenguajes de confrontación absoluta, va a ser difícil para el país encontrar una salida”. “Supongamos que elegimos pronto un presidente que venga de la oposición”, continuó Fermín, “¿Será posible que ese nuevo Presidente resuelva algún problema bajo este clima de confrontación?”.

Fermín insistió en que el diálogo nacional no debe abandonarse, diciendo que “es una manera de continuar reclamando reivindicaciones, en este caso la designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE), la representación proporcional, la liberación de presos políticos, la adopción de medidas económicas de emergencia“. Asimismo, expresó que “este diálogo hace un exhorto a que se incorporen otros referentes políticos del país”.

“La mejor noticia”, dijo Fermín, “sería que los diputados cumplieran con su tarea y nos dieran a los venezolanos un nuevo Consejo Nacional Electoral, que es fundamental dentro de una política para devolverle la confianza al voto. Esa es una responsabilidad de los diputados, no de la mesa de diálogo”.

En este sentido, expresó: “Yo he ido siempre a votar y he protestado el abstencionismo porque es inútil, pero comprendo que es una reacción contra un sistema que genera desconfianza. Entonces cambiar ese CNE es clave y está ahora en manos de los diputados”.

“Venezuela necesita un giro”

Sobre la dinámica de la Asamblea Nacional desde la reincorporación de los diputados del Psuv, el presidente de Soluciones aseveró que “estas primeras sesiones dejan mucho que desear y dejan la sensación de que estamos avanzando poco”.

A juicio de Claudio Fermín, la unidad que el país requiere es mucho mayor a la unidad de los políticos de oposición. “Venezuela necesita un giro de 180 grados, un planteamiento unitario para que saquemos al país del hoyo”.

“Si aquí viniera un gobierno por la vía abrupta o insurreccional”, planteó Fermín, “¿Cuánto tiempo va a durar ese gobierno? ¿6 meses y después lo tumba otro? ¿Y luego ese 6 meses y lo tumba otro? No podemos lanzar al país por esa vorágine. Lo único que puede sacar a Venezuela adelante es un gran gobierno de unidad nacional, no el conflicto”.

“El gran paso de avance es dar el salto cualitativo, que en este momento de crisis tan severa y tan oscura, no nos sigamos viendo como chavistas u opositores. O aquí hay un gran entendimiento o esto va a ser peor, mucho peor de lo que tenemos”, apuntó Fermín.

Al ser increpado sobre las descalificaciones de los sectores más extremistas a sus posturas políticas, Claudio Fermín concluyó expresando: “He recibido mensajes espantosos, amenazándome de muerte (…) y me llaman traidor. Yo me pregunto: yo siempre he estado por la salida del voto, nunca por la abstención. Siempre he estado por una salida pacífica, nunca con la violencia. Siempre he estado por una salida nacionalista y protesto los llamados a intervenciones extranjeras, entonces ¿cómo la gente que promueve esas acciones me va a llamar traidor si yo nunca he pertenecido a esos grupos? Son falacias”.