09:14 AM

09:14 AM / 04/11/2019

Fedecámaras-Zulia rechaza ataque a comercios "por extorsión"

Redacción Web

"Fedecámaras Zulia y sus Cámaras Bases, rechazan enérgicamente los hechos criminales acaecidos las últimas semanas en la ciudad de Maracaibo, donde delincuencia organizada se ha dado a la tarea de atacar con armas o explosivos tanto locales comerciales como residencias de conocidos empresarios del municipio".

Así dice un comunicado de la federación que agrupa a los empresarios del país, en su capítulo Zulia. La pasada semana al menos cinco ataques con artefactos explosivos se produjeron en sedes de comercios del sector privado.

Agrega el comunicado de Fedecámaras-Zulia que "esta modalidad ya había sido utilizada en otros municipios de nuestro Estado; Machiques de Perijá, Rosario de Perijá, La Cañada de Urdaneta, Santa Rita, Miranda, Baralt y Cabimas. Ahora Maracaibo, es el centro de diferentes ataques, el objetivo amedrentar al empresariado para consumar la extorsión".

Fedecámaras Zulia apoya "el trabajo realizado por el Ministerio de Relaciones Interiores, la Zona de Defensa Integral (ZODI) y la Gobernación del Zulia para atacar el flagelo de la extorsión, pero como se observó en estas semanas, este trabajo ha sido insuficiente para minimizar este flagelo, y se ha acentuado a pesar de la creación del comando antiextorsión por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, el pasado 18 de octubre".

La pasada semana, el secretario de Gobierno, Lisandro Cabello, declaró a este medio que ya tienen indicios de los autores de los ataques con artefactos explosivos ocurridos entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en Maracaibo. Cabello desestimó que en estos casos existiese el delito de “extorsión”, ya que “ninguno de los negocios recibió una llamada para ser extorsionado”.

Para el secretario de Gobierno, quienes están detrás de estos hechos “deben obedecer a algún plan para generar una situación de conmoción, preocupación y temor”.

El sector empresarial, a través del comunicado, solicitó "a los cuerpos de seguridad del Estado que se avoquen a la resolución de este problema, que solo traerá el cierre de más comercios en la zona, mayor desempleo, menos impuestos municipales y nacionales; y así el empeoramiento de la calidad de vida de los zulianos".

Igualmente, ofreció "a todos los empresarios afectados y a las personas heridas en estos hechos, nuestras más sinceras palabras de solidaridad, no permitamos que la delincuencia nos marque el día a día, no cedamos ante estos criminales, no pagues las extorsiones, continuemos trabajando por un Zulia mejor".