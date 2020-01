Fedecámaras Zulia medirá las condiciones de inversión en los 21 municipios

Cada cuatro meses, la cúpula empresarial publicará su instrumento de medición en áreas como: la seguridad jurídica y personal, impuestos, tasas, servicios públicos y ornato.

Por: Priselen Martínez Haullier 05:00 PM / 28/01/2020

La directiva de Fedecámaras Zulia presentó este martes 28 de enero su “Informe de Inversión” como un nuevo instrumento económico con el que medirán las condiciones para la inversión en los 21 municipios de la región.

Ricardo Acosta, presidente del gremio, explicó que su objetivo es estimular la inversión pública y privada en los municipios, así como su incentivo y promover la calidad de vida de los zulianos.

Dijo que este informe se basará en “un estudio cuatrimestral de cada municipio con respecto a la seguridad jurídica y personal, impuestos, tasas, servicios públicos y ornato” a través de unas encuestas que harán a los empresarios de la zona con la revisión de expertos y una opinión de Fedecámaras.

Los resultados que se emitan serán publicados para que llegue a todas partes del mundo con el fin de mantener informados a quienes estén interesados en invertir.

Acosta afirmó que este instrumento emitirá un certificado avalado por la cúpula empresarial, pues “a cada municipio se le dará una calificación de acuerdo a unas características (…)”.

La evaluación para los aspectos será en base a 100 puntos distribuida en: 30 puntos para la seguridad jurídica, 20 puntos para la seguridad personal, 15 puntos para los impuestos y tasas, 20 puntos para servicios públicos, y 15 puntos para inversión pública y ornato.

La ponderación será de la siguiente manera: de 100 a 80 puntos, apto para la inversión; de 79 a 60, bajo observación; de 59 a 0 no está apto para la inversión.

Aclaró que este “instrumento será científico, no se puede engañar a los empresarios, ni mucho menos a los alcaldes; hay que ser sinceros con los resultados (…). Sabemos que habrá unos municipios que no tendrán calificación”.

La evaluación será presentada la primera semana del mes de mayo.

Explicó que la decisión de elaborar este informe es porque en alguna localidades “no toman en cuenta al sector privado para la toma de decisiones” y por eso, consultarán al sector con vida económica en los municipios.

Romper el círculo vicioso

Sobre la dolarización que abarca la mayoría del mercado regional, el presidente de Fedecámaras Zulia recalcó que “esta no ha beneficiado a nadie, así como la hiperinflación tampoco ayuda a nadie. Tenemos que detener este círculo vicioso. La economía no se está moviendo, hay mercancía pero no la pueden comprar”.

Sobre el retraso que ha tenido el Gobierno con los comerciantes que en el mes diciembre aceptaron la aplicación del petro, a juicio, de Acosta “este impago que ha hecho al no cancelarlo acabó con esta moneda porque ningún comercio querrá aceptarlo”.