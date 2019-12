Fedecámaras Zulia: Terminamos el 2019 lleno de dificultades y desesperanza

Agencias

Agencias

La Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela, seccional Zulia, emitió un comunicado en el que realizó un resumen y balance del desempeño del sector empresarial regional, así como sus desafíos y perspectivas.

En el documento detalló que el 2019 cerró con “dificultades y desesperanza, un año de dolor para muchas familias zulianas (…) un año donde gran parte del empresariado vio destruido el trabajo de toda su vida o la de sus padres, algunos se reinventaron, llenando sus anaqueles aunque muy pocos pudieron adquirir esos artículos”.

El gremio indicó, a modo de balance, que “la industria del Zulia apenas logró sobrevivir, nuestra producción agropecuaria perdió la fuerza que la caracterizaba, nuestra industria petrolera llegó a los niveles más bajos de su historia, los prestadores de servicios como el turismo y hotelero cayeron a sus peores niveles, el sector inmobiliario rezagado al mercado secundario, sin producir nuevos proyectos, la caída del sector construcción, es casi total, y para terminar el año seguimos en interminables colas para obtener combustible”.

Pero su mensaje fue más allá y destacó los aspectos positivos de la entidad más importante del occidente venezolanos.

“Los zulianos estamos hechos para la lucha y el progreso, no es casualidad que aquí en nuestro estado se haya dado el boom petrolero con el estallido de los pozos Zumaque y Barroso, no es casualidad que aquí se haya instalado por primera vez en Venezuela el servicio eléctrico, la telefonía y el transporte público; tampoco es casualidad que aquí en nuestro Lago se libró la batalla que selló la independencia de nuestro país, no es casualidad el espíritu emprendedor y soñador del zuliano, que lo lleva a sobreponerse y ver el horizonte más allá de la actual circunstancia”, apuntó el comunicado.

Fedecámaras Zulia destacó que desde el gremio empresarial se luchará para reconstruir “nuestro estado, nuestras fuerzas están latentes pero intactas; abordaremos el 2020 con esperanza y optimismo, creemos firmemente que el sector privado puede incidir y lograr que lo peor, sea parte del pasado. Desde (…) el corazón económico del estado, hacemos votos por la paz y prosperidad de todos los zulianos, juntos lograremos reactivar nuestra región y una mejor calidad de vida para todos”.