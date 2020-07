Fedeagro: El país ha retrocedido casi 50 años en producción

Celso Fantinel, vicepresidente de Fedeagro, advirtió que si el Gobierno y productores no se ponen de acuerdo en las políticas públicas que se van a aplicar, no se logrará salir de esta crisis.

Por: Redacción Web 01:39 PM / 27/07/2020

El primer vicepresidente de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios de Venezuela –Fedeagro-, Celso Fantinel, aseguró este lunes 27 de julio que “tenemos muchos productores que apenas logran sembrar para su subsistencia, ya no hacen flujo de caja para sembrar la poca tierra que poseen, ellos siguen haciendo un esfuerzo extraordinario”.

En entrevista en Unión Radio, advirtió que el país ha retrocedido casi 50 años en materia de producción y en niveles de pobreza. “A los productores de café les pagan el quintal a un precio y en los anaqueles cuesta una un 50 o 60 % más, esto pasa con la leche y los quesos, la cadena no está funcionando como años atrás”.

“Ya el café no es un sustento de vida lo que les da a los productores es a perdida”, apuntó.

Fantinel lamentó que el sector apenas está produciendo 20%. “El café sólo 33%, el maíz está en 400 mil toneladas y el consumo deseado es de 4 millones de toneladas, la cosecha de este año será similar a la de 1976”.

“Día a día van quebrando y disminuyen su fuerza productiva, no hay crédito bancario y así vamos, de tumbo en tumbo, ellos son los más afectados”, enfatizó al referirse a la devaluación del bolívar.

Advirtió que si el Gobierno y productores no se ponen de acuerdo en las políticas públicas que se van a aplicar, no se logrará salir de esta crisis. “Sin el concurso de los productores no es posible”.

Venezuela transita su sexto año consecutivo de recesión económica con una destrucción de dos tercereas partes de su economía.

“Llevamos tres años sin créditos agrícolas y pecuarios”, cuestionó al rechazar la aplicación del encaje bancario y haber limitado algunos pocos créditos a sectores particulares.