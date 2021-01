Falleció el historiador zuliano Julio Portillo

Fue presidente de la Academia de Historia del estado Zulia (2009-2011). Miembro de número fundador de la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas del Zulia (2015).

Por: Redacción Web 01:50 PM / 04/01/2021

El historiador zuliano Julio Portillo falleció la mañana de este lunes 4 de enero en República Dominicana, una muerte que enluta a las letras zulianas, toda vez que el doctor Portillo fue un destacado pensador, profesor universitario y gerente público en la entidad.

Fue presidente de la Academia de Historia del estado Zulia (2009-2011) y el 24 de octubre de 2009 el gobernador Pablo Pérez Álvarez lo juramentó como secretario ejecutivo de la Junta Conmemorativa del Bicentenario de Rafael María Baralt, que estuvo presidida por monseñor Ubaldo Santana Sequera, arzobispo de Maracaibo.

Fue el único venezolano miembro del Comité Ejecutivo Mundial de la Asociación Internacional de Ciencia Política, IPSA (1979-1982) con sede en Ottawa y dependiente de la Unesco, también fue docente de introducción a la política en el Colegio Universitario Francisco de Miranda, de Caracas (1975-1993), profesor de Derecho Internacional Público, Derecho Constitucional, Aspectos Prácticos de la Diplomacia y Negociaciones en la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela desde 1992, profesor del Instituto de Altos Estudios de la Defensa Nacional (Iaden) y de todas las escuelas superiores de las Fuerzas Armadas Nacionales, profesor de Derecho Internacional Público y Ética en Urbe, cónsul general de Venezuela en Río de Janeiro (1983-1984) y presidente de la Fundación Zuliana para la Cultura en dos ocasiones, institución que agrupa a los zulianos residentes en Caracas.

Miembro de número fundador de la Academia de Ciencias Jurídicas y Políticas del estado Zulia (2015). Fue designado mediante concurso cronista oficial del municipio Maracaibo para el período 2018-2022, pero fue sustituido en septiembre de 2019.

Decía Portillo: “La carrera de docente me ha permitido dejar huellas, huellas que no solamente están en Maracaibo, sino en Brasil y República Dominicana, donde he dado clases hasta de postgrado. Y la docencia te da la satisfacción de que te encuentras constantemente en la calle con gente que te abraza, te besa, y te dice: ‘Usted fue mi profesor”.

Fue curador de la obra en dos tomos Diccionario General del Zulia, surgida de los archivos de la Fundación Centro de Investigaciones Agustín Millares Carlo (Fundamic). Articulista de mútiples diarios del país, entre ellos PANORAMA, además del Listín Diario de Santo Domingo y corresponsal internacional de la Radio Nacional de México.

En su libro El glorioso ayer se recuperaron casi 287 fotografías desde 1870 hasta 1935 sobre Maracaibo, un auténtico aporte a la historia de la ciudad, cuyos originales pertenecen a coleccionistas privados, a archivos y a otras instituciones, donde se demostró la tesonera labor de 33 fotógrafos catalogados por temas, donde la fotografía fue reunida con un material literario importante para la memoria del país, que “nos reencuentran con la primigenia necesidad de revisar lo que ayer fuimos y hacia donde nos proyectamos”, según consideración del poeta Jorge Govea; la aceptación de este libro, originó tres ediciones consecutivas.

Sobre su fallecimiento se pronunció el dirigente político Hiram Gaviria, quien a través de su cuenta en Twitter dijo: "Lamentamos el fallecimiento del Dr. Julio Portillo. Abogado, catedrático, escritor, diplomático, dirigente político, cronista de la ciudad de Maracaibo, bien amigo. QEPD".

De su lado, Ramón Guillermo Aveledo agregó: "Cuando aún no me repongo de la noticia de la partida de mi querido paisano Chundo Hernández, me llega la triste noticia de que el covid se ha llevado a mi amigo Zuliano Julio Portillo, abogado, historiador, intelectual, conmovedor su amor a Maracaibo, su ciudad y al Zulia entero".

En otro trabajo de Portillo, titulado Zulia, la primera Patria, escribía: "El Zulia tuvo siempre su propia capacidad espiritual. El hecho de haber nacido en su tierra el nombre de Venezuela, dotó al Zulia de una solemnidad de grandeza, que le hizo valerse por sí misma, en los momentos decisivos y en los días adversos".