Falcón llamó a castigar al Gobierno de Maduro con el “voto consciente"

Por: Redacción Web 07:35 PM / 16/11/2020

Henri Falcón, presidente de Avanzada Progresista, continúa en la calle promoviendo y defendiendo el voto de cara al proceso electoral del próximo 6-D.

En rueda de prensa señaló que “se trata de avanzar en función de construir y no en función de destruir; por eso siempre nos verán alejados de cualquier planteamiento que convoque a la violencia, al error, aquellas propuestas sin ningún destino, sin ningún efecto positivo para las grandes mayorías”.

Se refirió a la consulta convocada por el sector de la oposición en cabeza del presidente del Parlamento,Juan Guaidó; que a su juicio, no resuelve el problema del país. “Esto lo vamos a resolver nosotros, la mayoría a través del voto consciente, democrático y masivo”.

“¿Al que no tiene para comer lo van a llamar para una supuesta consulta, para decidir si se queda la actual Asamblea Nacional, cuando tuvieron 5 años para gestionar soluciones para el país?”.

Hizo un llamado al pueblo venezolano y al chavismo descontento, a castigar al Gobierno de Nicolás Maduro en los próximos comicios. “Este gobierno incompetente nos trajo a esta tragedia y caos estructural. El problema hiperinflacionario en el país, la dolarización que hoy corre a rienda suelta en cualquier rincón, que afecta a los más pobres que tienen que comprar todo en dólares cuando reciben míseros salarios en bolívares. Ahora ¿Qué hacer frente a eso?, ¿nos quedamos de brazos cruzados? ¿Vamos a dejar que el gobierno siga abonando la situación de crisis y que se profundicen los cortes de energía eléctrica, el gas?,” cuestionó.

El exgobernador de Lara reiteró que desde Avanzada Progresista se trabaja para organizar y movilizar a la población de todo el país, en el marco de una ruta de cambio posible: democrática, pacífica, constitucional y electoral.



“No hay gasolina en el país y encima está la matraca. Todo esto tiene que llamarnos la atención, el problema de la salud, del agua. La crisis nos ha copado y nos ha puesto contra la pared y para el gobierno no está pasando nada. Maduro bailando y para los otros fantasiosos tampoco está pasando nada, porque ellos tienen sus neveras llenas en el exterior, mientras los venezolanos se están comiendo un cable”.

Considera que esas son razones suficientes para activarse en la calle apegados a la constitución, “haciendo política de verdad, no con aventuras y fantasías”.

Advirtió que “todos queremos salir de Maduro, pero no podemos seguir cabalgando en los errores, por eso el nivel de frustración en la gente, producto de las improvisaciones”.

Se refirió al país como una realidad que no se limita a las redes sociales. “No todo puede ser las redes, porque existe un pueblo pobre, humilde, está el que no come. Ese ciudadano está esperando que su dirigencia le gestione soluciones y no complicaciones, esa es la verdadera razón de un político”.

Finalmente informó que retomará los “madrugonazos” en sectores deprimidos del estado Lara, adonde aspira volver a gobernar en el año 2021. De igual forma, continuará las caminatas en los barrios y jornadas de Avanzada Solidaria, un programa de alimentación que brinda apoyo a los familias más necesitadas y que se ejecuta de manera simultánea en los diferentes municipios. También anunció su visita el día viernes al estado Barinas, el sábado a Yaracuy y el día domingo a Aragua.