Falcón: “La abstención es una ruta sin destino que conduce a la nada"

Por: Redacción Web 04:08 PM / 06/12/2020

Convencido de que la salida en Venezuela pasa por un proceso electoral, constitucional y pacífico, Henri Falcón sufragó en Barquisimeto, donde dijo que “el liderazgo se demuestra dando el ejemplo, no convocando a la gente a no votar. No existe el liderazgo sin votos, ni partidos sin votos. El que llama a la abstención es un gran irresponsable que no sabe qué es el liderazgo real, el que tiene que ver con los problemas de la gente y sus soluciones. El que haga eso no es un líder, es anti político el que llama la abstención, a no dialogar, a no votar”.

Falcón envió su mensaje luego de sufragar asegurando que el proceso de votación es rápido y seguro. Igualmente aseguró que estos comicios son el inicio de un camino complejo pero correcto para rescatar al país.

Insistió en el llamado a movilizarse para vencer la abstención y lograr la salida del Gobierno por la vía electoral. “La abstención es una ruta sin destino que conduce a la nada y no puede llamarse líder aquel que convoca a la anti política”, sentenció.

El excandidato presidencial y exgobernador de Lara recordó que este evento electoral es un mandato de la Constitución venezolana que establece su renovación cada cinco años. “El 5 de enero se instalará una nueva Asamblea Nacional que no será el epicentro para la aventura y los atajos, sino que legisle en función de mejorar la calidad de vida de los venezolanos, que promueva leyes y proyectos en función de mejorar la economía”.

Consideró que ha habido una participación importante apenas en las primeras horas de iniciar el proceso y que progresivamente va en ascenso, motivado a que son procesos electorales donde normalmente la abstención ronda el 50%. “Si a esto le agregamos otras variables como la falta de gasolina, la pandemia y el sector engañoso de la oposición que llama a abstener, si aquí sufraga el 40% de la población, he allí un mensaje de los venezolanos que le está diciendo al mundo que quieren salir de éste proceso de crisis en paz, en democracia y en el marco de nuestra Constitución”, finalizó.