Falcón: La Asamblea no tuvo voluntad de escoger un nuevo CNE

“Que asuman su responsabilidad quienes tuvieron la oportunidad de designar un nuevo CNE y no lo hicieron", exigió el presidente de Avanzada Progresista.

Por: Redacción Web 02:31 PM / 06/06/2020

Henri Falcón, presidente del partido Avanzada Progresista, y excandidato presidencial aseguró que “el Parlamento Nacional tuvo la oportunidad de designar un nuevo CNE pero no lo hizo, no hubo la voluntad de hacerlo. Se priorizó el camino de la violencia (la Salida con las guarimbas, el abandono del cargo, el llamado a alzamiento militar del 30 Abril, Operación Gedeón, las sanciones, la intervención militar extranjera… y muchas otras acciones, al margen de la constitución). Y lo peor es que ahora han dividido hasta la AN. Los diputados que proclamaron otra directiva fueron sus mismos compañeros de partido”

Esta es la primera reacción del dirigente opositor sobre la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de declarar la omisión legislativa del Parlamento para escoger un nuevo CNE, sentencia que habilita al máximo tirbunal para escoger al Poder Electoral.

Expresó que “ya está bueno de esta carrera suicida que ha llevado a la oposición democrática a su peor fractura y división en las últimas décadas. La mayoría del país (más de 90% de los ciudadanos) no se cala más la situación actual, quiere un cambio de gobierno”.

“Que asuman su responsabilidad quienes tuvieron la oportunidad de designar un nuevo CNE y no lo hicieron. ¡Ya está bueno de soportar tantas mentiras y manipulaciones!

La arrechera de la gente hay que canalizarla hacia el cambio de gobierno”.

Para el dirigente opositor el nuevo CNE abre una oportunidad para ratificarle al país y al mundo que la mayoría no quiere a este gobierno, pero tampoco guerra ni violencia. “Queremos una transición en Venezuela, con los venezolanos decidiendo por el camino que establece la constitución para rescatar la democracia”.

Para el exgobernador de Lara, sería muy fácil echarle la culpa al otro y "cruzarse de brazos, esperando que venga una solución mágica. Ya está bueno de esa fantasía.

Hasta ahora la mayoría afectada, golpeada, excluida, ha estado al margen de las decisiones políticas. Un grupito se ha encargado de imponer su sectarismo. Los demócratas creyentes, venezolanistas, quienes creemos en el entendimiento, hemos actuado dispersos, y es una crítica constructiva que hago; cada quien defendiéndose como puede, arrimando la sardina para su brasa. Ha sido una lucha como la de David contra Goliat”.