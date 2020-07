Falcón: "Colaboracionista es todo aquel que llame a la abstención"

El excandidato presidencial retó a Guaidó a debatir sobre estrategia opositora. "Juan Guaidó es un buen muchacho, pero le falta mucho", agregó.

El presidente de Avanzada Progresista y excandidato presidencial, Henri Falcón, invitó a Juan Guaidó a debatir sobre lo que pueden ofrecerle al país, "vamos pero con la verdad, no con mentiras", expresó.

El exgobernador de Lara está convencido que todos los sectores de la oposición venezolana deben sentarse a debatir y aglutinar fuerzas para crear una ruta constitucional de salida del gobierno de Nicolás Maduro.

En el programa del periodista Vladimir Villegas, Vladimir a la carta, Falcón hizo enfásis en que para su juicio "no ha tenido ni un solo éxito en estos 18 meses la aventura que llaman gobierno de transición". Por lo que aseguró que la única vía es la del voto, "la masificación del voto derrota la trampa, mentira y la violencia", dijo.

Henri Falcón y la opción de invasión militar

El excandidato presidencial expresó que por razones de dignidad, soberanía y respeto a la historia de Venezuela él jamás compartiría con nadie la posibilidad de una invasión militar extranjera. "Yo dificulto que exista otro país en el que un sector esté pidiéndole a un ejército extranjero que venga a intervenir teniendo una mayoría inmensa en el pueblo venezolano votante", enfatizó Falcón.

Asimismo, declaró que la posibilidad de reconstruir la institucionalidad en el país y de reconocimiento de un espacio real que sea fructífero para todos los venezolanos, no es posible a través de la vía de golpes de Estado o intervención militar extranjera.

Falcón consultado sobre los señalamientos de "colaboracionista" por participar de la mesa de diálogo nacional, respondió que "colaboracionista es todo aquel que llame a la abstención".

Expresó que los colaboracionistas son "quienes no han hablado con la verdad al pueblo venezolano y no han conectado con los pesares que vive la gente en el país y llaman a no votar".

Finalmente, dijo que para su juicio EE UU se equivocó en la escogencia de los actores opositores. "Juan Guaidó es un buen muchacho, pero le falta mucho", agregó.