Exiliados piden a Biden seguir aislando a Maduro y TPS para venezolanos

"Es imperante que esta gran nación que ha sido aliada del pueblo de Venezuela continúe con la política de aislamiento de quienes usurpan el poder", escribió José Antonio Colina, presidente de Veppex, en su misiva para saludar y felicitar a Biden por su elección como presidente.

Por: EFE 03:25 PM / 16/12/2020

La organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió en una carta al presidente electo de EE UU, Joseph Biden, que siga con el "aislamiento" del Gobierno de Nicolás Maduro y cumpla con su promesa de otorgar un estatuto de protección temporal (TPS) migratoria a los venezolanos en este país.







"Es imperante que esta gran nación que ha sido aliada del pueblo de Venezuela continúe con la política de aislamiento de quienes usurpan el poder", escribió José Antonio Colina, presidente de Veppex, en su misiva para saludar y felicitar a Biden por su elección como presidente.







El máximo dirigente de Veppex, organización con sede en Miami, pidió al presidente electo que "siga desconociendo al régimen de Nicolás Maduro y se mantengan las sanciones tanto económicas como a personeros de esa organización criminal que tiene secuestrada a Venezuela".





Además, le dijo al líder demócrata que su organización va a estar atenta a que "cumpla su promesa electoral de otorgar en sus primeros 100 días de Gobierno una protección temporal migratoria (TPS) a los miles de venezolanos que se encuentran en Estados Unidos, una parte de ellos bajo custodia del servicio de inmigración".





El presidente saliente de EE UU, Donald Trump, ha seguido una política de mano dura hacia el Gobierno de Venezuela con sanciones a sus integrantes y allegados y fue el primero en reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela hace ya dos años.







Como otros gobiernos y organizaciones, Trump no reconoció las elecciones parlamentarias celebradas en Venezuela el 6 de diciembre y sigue respaldando a Guaidó y a la Asamblea Nacional anterior a esos comicios que el opositor presidía.







El líder opositor venezolano Leopoldo López, que escapó en octubre de Venezuela, después de haber estado refugiado en la embajada de España en Caracas, ha afirmado que confía en que la futura Administración de Biden entienda que "Venezuela necesita un cambio de régimen, ya que la tragedia humanitaria sólo se corregirá con un cambio político".







"Me preocupa que algunos piensen que no es el momento para un cambio de régimen y decidan centrarse en hacer frente a la crisis humanitaria, pero la mejor manera de hacer frente a la tragedia humanitaria es promover el cambio político, ya que la fuente de la crisis es política", indicó López a fines de noviembre