España: Se debe buscar el diálogo en Venezuela hasta el último minuto

Por: EFE 08:10 PM / 15/08/2020

La ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha González Laya, afirmó este sábado 15-A que hay que explorar "hasta el último minuto" las posibilidades de diálogo entre el Gobierno y la oposición venezolana para la celebración de las elecciones parlamentarias en condiciones democráticas.



González Laya, en declaraciones a Efe, resaltó que en este momento "lo más prudente" es "dar un espacio" a ese diálogo, que en opinión del Gobierno español, "todavía puede, quizás, dar frutos".



"Nosotros pensamos que hay que impulsar que las partes venezolanas puedan hasta el último momento ver si se pueden celebrar estas elecciones en condiciones democráticas, y queremos privilegiar eso por encima de todo", dijo González Laya en Santo Domingo, donde asistirá a la investidura del nuevo presidente dominicano, Luis Abinader.



La responsable de la diplomacia española subrayó que "evidentemente" si el diálogo no da los frutos que se espera, España no reconocerá el resultado de las elecciones, convocadas para el 6 de diciembre.



Recordó que los países de la Unión Europea han dado un mandato al alto representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, para que busque en un diálogo con el Gobierno y con la oposición venezolana acerca de la celebración de elecciones "en condiciones democráticas".



En este sentido, puntualizó que la labor del alto representante de la UE "es un proceso que sigue abierto", por lo que España ha preferido no sumarse al documento firmado por 31 países que expresaron su rechazo a las elecciones parlamentarias.



"Como ese proceso es un proceso que sigue abierto, nosotros hemos preferido no expresarnos hasta que este proceso no haya terminado", comentó.



El documento fue firmado el viernes por 31 países, incluyendo varios integrantes del Grupo de Lima, Estados Unidos, Reino Unido, o la República Dominicana.



El texto declara que "las elecciones parlamentarias, por sí solas, no presentan una solución política; por el contrario, pueden polarizar aún más a una sociedad ya dividida".



El grupo de países propone establecer "un Gobierno de transición inclusivo" que lleve a Venezuela "a unas elecciones presidenciales libres y justas, lo más pronto posible".



El alto representante de la UE, Josep Borrell, consideró el pasado martes que Venezuela "no cumple en este momento" las condiciones para que las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre sean "transparentes, inclusivas, libres y justas".