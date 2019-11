“Esa ayuda humanitaria fue un fiasco”: canciller Claudia Blum en grabación sobre Venezuela (audio)

Redacción web

El portal de noticias Publimetro, de Colombia, tuvo acceso a un audio de una conversación entre el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, y la recién nombrada canciller, Claudia Blum, en el que hacen duros cuestionamientos a la crisis de Venezuela, al papel de Colombia y de Estados Unidos, incluso, la canciller asegura que “la gente ya no cree. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco”, Blum se refiere a la ayuda humanitaria que varios países pretendían ingresar a Venezuela en contenedores.

El encuentro, según informaron las fuentes a Publimetro, tuvo lugar en un café en Washington D. C., muy cerca de la sede de la embajada de Colombia en Estados Unidos, la semana pasada.

“La solución no es un golpe militar, porque los militares no lo van a sacar”, Claudia Blum. Santos pidió abordar el tema de la política latinoamericana, pero Blum le pidió ayuda para trabajar con el tema de Venezuela.

“Pero entonces Venezuela. Pachito, ayúdeme a pensar. La solución no es un golpe militar, porque los militares no lo van a sacar; sacarlo Estados Unidos (…) tampoco va a pasar… ¿Diálogo? Pues el diálogo ese (…)”, agrega la canciller, de acuerdo con la grabación.

“Aquí había varias cabezas que manejaban lo de Venezuela de una manera distinta. Lo del Tiar (Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca), el Departamento de Estado lo quería, la Casa Blanca no. No sé en qué momento cambió la política en la Casa Blanca. Pero aquí todavía no se ponen de acuerdo. Trump no se va a meter en Venezuela. Pero si este señor no se va (Nicolás Maduro, presidente de Venezuela), Colombia no tiene futuro. Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible”, aseguraba Santos a la canciller.

Según el diplomático, “Europa no sabe que hay crisis en Venezuela: 120 millones de dólares de ayuda de los países más ricos del mundo, es una vergüenza (…)”.

“Si Trump ve muy difíciles las elecciones, se mete a Venezuela”, opinó Santos, ante ,lo que la nueva canciller respondió: “Yo no lo veo así. Yo lo veo muy lejano”.

Planteamiento al que Santos replicó: “Yo lo único que veo es con acciones encubiertas allá adentro, para generar ruido y apoyar a la oposición que allá está muy sola”.

Escuche el audio aquí (Tomado de Publimetroco):