Embajador español se va: Es necesaria una solución democrática para Venezuela

Por: AFP / EFE 04:10 PM / 08/11/2020

El embajador de España en Venezuela, Jesús Silva, anunció este domingo 8-N su partida dando cierre a su misión en Caracas, después de que el Gobierno español degradara su representación diplomática en el país.

"En el día de hoy salgo de Venezuela y termino mis funciones como embajador de España. (...) Perdón por lo que no hice y gracias por la ayuda de tantos grandes amigos que dejo aquí. Hasta pronto y que viva Venezuela", escribió Silva en Twitter.

"Tanto España como la Unión Europea (UE), queremos para el país un futuro que permita progresar y que sus ciudadanos puedan desarrollarse en paz, con dignidad y que haya prosperidad para todos y, para ello, es necesaria una solución democrática y pacífica a la crisis de Venezuela", explicó el embajador a EFE.

"Ha habido varios intentos de diálogo. El primero, al poco tiempo de llegar yo, en 2017, se puso en marcha un proceso de negociación entre el Gobierno y la oposición que, inicialmente, fue secreto, y tuvo lugar en la residencia de la Embajada de España con el expresidente Zapatero de mediador", explicó el diplomático.



"Siempre hemos sido muy respetuosos con los procesos internos de Venezuela, hemos evitado cualquier tipo de injerencia y, en este caso, pusimos a disposición todo el apoyo y la infraestructura de la Embajada y del Gobierno español para facilitar el proceso de acercamiento entre las partes, sin intervenir", precisó.



Posteriormente, se produjeron otros intentos de negociación, como "el que hubo en Santo Domingo o el proceso de Noruega, que siempre contaron con el apoyo de los distintos Gobiernos de España" que -aseguró- "han hecho todo lo posible para que ese diálogo pudiera llegar a algún acuerdo. Desgraciadamente, no ha sido posible".



"Yo lo que quiero, sobre todo, es que haya una reconciliación entre los venezolanos y que haya una solución a la crisis (...), que los venezolanos puedan decidir libremente su futuro realmente", añadió.

Tras unos "años muy intensos", según el diplomático, Silva será reemplazado por un encargado de negocios, ya que España cuestiona la legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro, informó a finales de octubre la responsable para América Latina del Ministerio de Asuntos Exteriores español, Cristina Gallach.

"El reconocimiento que se da a las actuales autoridades" venezolanas no permite "la presentación formal de una petición de placet" para un nuevo embajador, destacó Gallach.

España, por su parte, forma parte del medio centenar de países que reconoce como presidente encargado a Juan Guaidó, jefe del Parlamento venezolano.

El anuncio se produjo luego de que el 25 de octubre llegara a España el líder opositor Leopoldo López, quien salió clandestinamente de Venezuela tras haber permanecido en calidad de huésped por 18 meses en la residencia del embajador español en Caracas.

El Gobierno acusó a Silva de haber sido "cómplice" de la fuga de López, condenado en 2015 a casi 14 años de prisión acusado de incitación a la violencia en protestas contra Maduro, y lo tachó de "colonialista, racista, golpista".

"No está justificada la crítica a España ni a la Embajada por la salida de Leopoldo López, porque no es cierto que haya habido ninguna colaboración. Nosotros fuimos anfitriones en su momento y, como huésped, se va cuando quiere y fue una decisión personal, sin que nosotros tuviéramos ninguna intervención", aclaró el diplomático.



"En mi caso, más siendo un embajador saliente, me han utilizado como chivo expiatorio y yo lo entiendo, pero no lo comparto y, sobre todo, no es cierto que haya habido algún tipo de complicidad o comportamiento que no sea el estricto de un diplomático", añadió.



Insistió en que no tuvo "ningún comportamiento que no sea el estrictamente debido de un embajador".



"Eso he cumplido siempre a rajatabla, todas las normas propias de un embajador".

Silva había sido expulsado el 25 de enero de 2018, señalado por el gobierno "de reiteradas intromisiones en asuntos internos", pero regresó en abril de ese mismo año "bajo un renovado compromiso de respeto a las leyes venezolanas e internacionales", según un comunicado de la Cancillería venezolana difundido días después de la fuga de López.

"Espero volver a Venezuela porque es una tierra maravillosa, con gente que quiere mucho a España y yo quiero mucho a Venezuela. Es una experiencia que me ha marcado. Uno se siente fácilmente venezolano cuando está aquí, porque es muy acogedora, sobre todo con España y con los españoles", manifestó Silva.



Para el embajador "ha sido un gran honor, un privilegio representar a España en Venezuela, pero también ha sido un gran placer conocer este país, que es maravilloso".



Pero además de confesar su amor por el país, reconoció su preocupación, como diplomático y como español, por los problemas y los intereses en juego entre España y Venezuela.



"Es un país que nos preocupa como españoles. Todo lo venezolano nos es muy próximo, hay una historia en común, hay muchas familias que son hispanovenezolanas, hay muchos venezolanos en España y, por todos esos motivos, son muchos los intereses en común y son, por tanto, muchísimas las responsabilidades y obligaciones", explicó.