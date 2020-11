Elección de diputados indígenas se realizará el 9-D: CNE

Rectora Alfonso "recordó" la información en rueda de prensa.

Por: EFE 03:11 PM / 06/11/2020

La elección de los diputados indígenas al Parlamento de Venezuela se realizará el 9 de diciembre y no el 6, día en que se elegirán los otros 274 parlamentarios que representarán los 23 estados y el Distrito Capital del país, informó la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Indira Alfonzo.







"Les recordamos que el 9 de diciembre también habrá las elecciones de los representantes indígenas, esos tres representantes indígenas que estarán elegidos por sus modos y costumbres y que permitirán una representación de los pueblos originarios", dijo a la prensa al informar sobre cómo avanza el cronograma electoral.







La máxima autoridad del CNE no explicó los motivos sobre el cambio de fecha, pese a que tradicionalmente las elecciones a diputados de cualquier origen se realizan en un mismo día.







La comunidad indígena de Venezuela se quedó sin representación en el Parlamento en el último período (2015-2020), luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la elección de los tres diputados opositores por un supuesto fraude denunciado por el chavismo que nunca se comprobó.







El chavismo pidió la repetición de la elección, pero no se concretó.







Pese a la sentencia del TSJ, el Parlamento, de contundente mayoría opositora, acordó la reincorporación de los tres diputados y por ello la máxima corte declaró al Legislativo en "desacato" y "nulos" todos sus actos.







En el proceso electoral parlamentario de este año no participará el grueso de la oposición ni sus principales líderes por considerar que son un "fraude", pues entre otras cosas el CNE fue escogido por el TSJ y no por el Legislativo, tal y como estipula la Constitución.







También han denunciado que los principales partidos de la oposición han sido intervenidos por el TSJ, cuya composición rechazan al considerar que los magistrados son abiertos simpatizantes del chavismo y fueron elegidos en un proceso exprés.







De ese modo, el Supremo arrebató mediante una medida judicial los partidos a sus líderes y se los entregó a antiguos militantes que habían sido expulsados y acusados de corrupción por sus excompañeros.