El dólar se usó en el 18,6 % de las actividades comerciales en Venezuela en el 2020

Por: EFE 04:23 PM / 02/01/2021

El dólar se usó en el 18,6 % de las actividades comerciales de Venezuela durante el 2020, cuando el país experimentó una dolarización de facto como consecuencia de la alta inflación, dijo el presidente Nicolás Maduro, en una entrevista difundida este viernes 1-E.



"Te puedo decir que el 77,3 % de las transacciones comerciales del país este año (2020) se hicieron en bolívares por métodos de pago digital (...), el 18,6 % se hicieron en efectivo en divisas covertibles, fundamentalmente dólar", dijo el Mandatario durante una entrevista con el periodista hispano-francés Ignacio Ramonet, para Telesur.



Maduro agregó que 3,4 % de las operaciones se produjeron utilizando como método de pago bolívares en papeles, escasos y con poco poder de pago en vista de la alta inflación que sufre Venezuela.



No indicó el gobernante cuál método de pago se utilizó para el restante 2,7 % de las operaciones comerciales en Venezuela durante 2020.



"Válvula de escape"



Es la primera vez que Maduro, que gobierna Venezuela desde 2013 y cuya legitimidad como presidente no reconocen medio centenar de países, ofrece datos sobre la dolarización de facto que atraviesa el país, un fenómeno que defendió como una "válvula de escape" para la economía.



"Es una válvula de escape, no podemos decir que Venezuela es como Ecuador, por ejemplo, que es una economía dolarizada", dijo, antes de apuntar que su Gobierno defenderá el uso de la moneda local y que entre el dólar y la llamada revolución bolivariana hay una "complementación" temporal.



Sin embargo, pese a la defensa que hizo del uso del dólar en el comercio, Maduro aseguró que Estados Unidos "ha prohibido" el uso de su divisa al Estado venezolano como una manera de forzar un cambio de Gobierno.



"Venezuela no tiene derecho a vender petróleo en el mundo y cobrarlo en dólares, Venezuela no tiene derecho, como Estado, a manejar cuentas para comprar medicinas (y) alimentos en el mundo", dijo.





"Todo esto demuestra como la moneda, el dólar, como el sistema bancario estadounidense, se utiliza para tratar de imponer un modelo económico, un modelo político, un cambio de régimen, en este caso, en Venezuela", añadió.



Hiperinflación



Según el Parlamento, Venezuela entró en hiperinflación a finales de 2017 y hasta el pasado noviembre acumuló un índice de incremento de precios de 3.045,92 % durante 2020.



Diversos expertos estiman que el país marque un 4.000 % de inflación anual cuando se revelen los datos del último diciembre, mes en el que el comercio se quintuplicó con relación al mismo periodo de 2019, dijo Maduro.



Esta alta tasa de inflación ha hecho que los comerciantes y los ciudadanos en general prefieran el uso del dólar ante la pérdida casi diaria de valor de la moneda local.



Maduro también recordó que su Gobierno autorizó hace tres meses a más de una docena de bancos locales a abrir cuentas en dólares para facilitar el pago a través de canales electrónicos.



Aún se desconoce el alcance que han tenido estos productos, pero el mandatario adelantó que el país debe avanzar "hacia una economía digital" sin importar la divisa que se use para efectuar pagos.



"Yo he puesto la meta 100 % economía digital, que todo el mundo tenga sus métodos de pago en tarjeta", dijo.