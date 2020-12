El chavismo gana los 3 escaños indígenas y se queda con el 92,4 % de la AN

Kariela Medina, José Martínez y Yimmys Rodríguez resultaron elegidos el miércoles en una votación aparte.

Por: EFE 06:44 PM / 14/12/2020

El chavismo gobernante en Venezuela se hizo con los tres escaños indígenas que conforman la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), con lo que controlará el 92,4 % de la nueva Cámara que se instalará en enero de 2021, informó este lunes 14-D el Consejo Nacional Electoral (CNE).







Kariela Medina, José Martínez y Yimmys Rodríguez resultaron elegidos el miércoles en una votación aparte, en la que solo participaron comunidades indígenas, que se celebró tres días después de que el resto del país votara para escoger 274 representantes.







Los tres legisladores indígenas son militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), al igual que los otros 253 diputados oficialistas que fueron escogidos en medio de una abstención cercana al 70 % y que conformarán la nueva mayoría parlamentaria.







La oposición minoritaria que participó en la contienda apenas obtuvo 21 escaños, si bien los dirigentes tradicionales del antichavismo no acudieron a estos comicios al considerarlos fraudulentos y que no fueron reconocidos por la Organización de Estado Americanos (OEA) ni la Unión Europea (UE).







La presidenta del CNE, Indira Alfonzo, celebró el proceso de votación indígena al recordar que es el fruto de "un arduo trabajo desarrollado durante más de 6 meses".







Esta elección se llevó a cabo "teniendo siempre como norte el resguardo de la voluntad soberana del pueblo y el cumplimiento de todos y cada uno de los aspectos legales y garantías con las que cuenta nuestro sistema electoral", dijo Alfonzo, según es citada en un comunicado oficial.







Tradicionalmente, en Venezuela el proceso para elegir a los diputados del Parlamento se realizaba de forma conjunta, pero este año el CNE decidió cambiar el proceso de la elección de los representantes de los indígenas al eliminarles el voto directo y realizarlo en una fecha distinta.







El proceso para escoger a los tres parlamentarios se celebró en 10 de los 23 estados de Venezuela que representan a las tres regiones del país con comunidades indígenas.







Según informó el CNE, el padrón electoral para esta votación fue de 3.558, y previamente las comunidades realizaron asambleas para elegir a los delegados que votaron el miércoles para escoger a los diputados.