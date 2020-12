El chavismo en carrera contra la abstención

Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez, las fichas del Gobierno que se multiplican alentando el voto para el domingo 6 de diciembre.

Por: EFE 08:22 AM / 03/12/2020

El chavismo se ha lanzado esta semana a las calles para multiplicar sus llamamientos al voto en las próximas elecciones legislativas del domingo 6 de diciembre, pese a que la abstención ha sido una variable que le ha favorecido en los últimos procesos electorales de donde ha salido victorioso.







El jefe del comando de campaña del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Jorge Rodríguez, pidió este miércoles 2 de diciembre a sus simpatizantes, desde un acto de campaña en el estado de Anzoátegui (este), que cada voto "sea una voz que se sume a otra voz".





"Que se sume a miles de voces, que se sumen en millones de voces, y que esa voz sea escuchada en el planeta entero. Venezuela tiene derecho a vivir en paz, a ser soberana, a ser independiente por los siglos de los siglos. Esa es la voz que será escuchada, ese es el mensaje poderoso que acabara con las sanciones contra Venezuela", dijo.







El llamamiento de Rodríguez se ha sumado así a los que ya ha hecho el gobernante Nicolás Maduro, quien ha ofrecido recompensas para las comunidades que tengan mayor participación o que, incluso, ha planteado la posibilidad de abandonar la Presidencia si la oposición que participa en estos comicios, sin sus líderes tradicionales, obtiene nuevamente la mayoría en el Parlamento.







Cabello, la cara multiplicadora







Así también lo ha hecho el primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, uno de los hombres fuertes del chavismo que se ha desplazado durante toda la campaña por cada estado de Venezuela sin respetar las medidas de seguridad ante la covid-19.







El también candidato a diputado cerró campaña este miércoles 2 de diciembre en su estado natal Monagas con una masiva participación.







Cabello, que acaba de superar la covid-19, se entremezcló en la muchedumbre que le abrazaba y le hablaba sin mantener el recomendado distanciamiento social.



"Ya la suerte está echada, ahora lo que viene es la movilización popular", dijo Cabello, que más temprano había visitado el estado de Anzoátegui.







El chavismo también ha recibido el apoyo del gabinete ejecutivo de Maduro, como se observó en la jornada de hoy donde la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, mostró su respaldo a su hermano, Jorge, en un acto de campaña, donde hizo también un llamado a votar.







Los datos







En tres de los últimos cuatro procesos electorales celebrados en Venezuela ha habido una abstención que supera el 50 %. Únicamente los comicios de gobernaciones contaron con más participación.







En los comicios celebrados el 31 de julio de 2017 para escoger a los miembros de la controvertida Asamblea Nacional Constituyente (ANC), hubo una abstención de 58,47 %, mientras que los realizados en octubre del mismo año para elegir a los representantes de gobernaciones locales hubo una falta de participación de 39 %.





Asimismo, en la elección presidencial de mayo de 2018, en la que fue reelegido Maduro, hubo una abstención de casi 54 % y en la de los consejos municipales realizada en diciembre de ese mismo año fue de 72,6 %. La más alta en los últimos años.







En todas estas salió victorioso el chavismo, y solo en la de gobernaciones locales participó la mayoría opositora que desde entonces reclama condiciones transparentes, pues asegura que los comicios de los últimos cinco años en Venezuela han sido manipulados.







La contracampaña







En ese sentido, el jefe del Parlamento y actual líder de la oposición venezolana, Juan Guaidó, ha llamado a la no participación en los comicios del domingo por ser una "farsa".







"No podemos permitir normalizar esta crisis, por eso no participar en el fraude, por eso participar masivamente en la consulta, no podemos normalizar esta situación, no podemos bajar la cabeza", dijo Guaidó mientras conversaba con ciudadanos en una fila por la escasez de gasolina para impulsar una consulta ciudadana.







La consulta ha sido la respuesta de la oposición a los comicios que rechaza y que, además, observará para "registrar" las irregularidades.





En esa actividad, que se realizará entre el 7 y 12 de diciembre de forma digital, y que será de forma presencial durante el último día, la oposición preguntará a sus simpatizantes si rechaza los comicios del domingo y si exigen la salida de Maduro del poder.







Además, preguntará si "ordenan" hacer "las gestiones necesarias ante la comunidad internacional para activar la cooperación, acompañamiento y asistencia que permitan rescatar nuestra democracia".







El rechazo de la oposición a las elecciones legislativas del domingo se debe a, entre otros temas, la intervención de partidos políticos por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), señalado de ser afín al chavismo.







El Tribunal Supremo puso al frente de esos partidos a antiguos militantes que fueron expulsados y acusados por sus excompañeros de corruptos.







Como parte del rechazo a las elecciones, este miércoles también protestaron una veintena de estudiantes universitarios frente a unas oficinas del Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas para denunciar el fraude que aseguran se cometerá el domingo.







"El 6 (de diciembre) es un circo, no lo pueden negar", corearon los jóvenes mientras aplaudían o sostenían pancartas con mensajes como "Venezuela contra el fraude".