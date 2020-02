El Parlamento Europeo debatirá la presencia de Delcy Rodríguez en España

El Gobierno español mantiene que Rodríguez no llegó a entrar legalmente en suelo del país, con lo que no se violaron las sanciones que la UE mantiene desde 2017 contra dirigentes destacados del Ejecutivo venezolano.

Por: EFE 05:00 PM / 10/02/2020

El Parlamento Europeo (PE) aprobó este lunes incluir en su orden del día un debate sobre la presencia en España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en la madrugada del 19 al 20 de enero, cuando mantuvo un encuentro con el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, en el aeropuerto madrileño de Barajas.



A propuesta del eurodiputado de Ciudadanos Jordi Cañas, la Eurocámara aprobó por 189 votos a favor, 159 en contra y 10 abstenciones la inclusión de este asunto en la agenda del pleno de este martes, por lo que los eurodiputados debatirán este asunto en torno a las 16.00 horas (15.00 GMT) de mañana.



Aprobaron la propuesta la totalidad de los grupos en los que se encuentran el PP y Ciudadanos, el PPE y Renovar Europa respectivamente, según señalaron fuentes de ambas formaciones.



El Gobierno español mantiene que Rodríguez no llegó a entrar legalmente en suelo del país, con lo que no se violaron las sanciones que la UE mantiene desde 2017 contra dirigentes destacados del Ejecutivo venezolano.



En su intervención para defender el cambio en la agenda, Cañas reclamó la celebración del debate para abordar "el incumplimiento por parte del Gobierno español" de las sanciones europeas contra miembros del Ejecutivo de Nicolás Maduro, entre quienes se encuentra Rodríguez.



Entre las sanciones se incluye una prohibición de pisar territorio europeo, que la número dos de Maduro podría haber violado con su breve estancia en el aeropuerto madrileño, si bien corresponde al Gobierno español aclarar si ha habido un incumplimiento de estas restricciones.



Cañas afirmó que Rodríguez "permaneció catorce horas ilegalmente en suelo español" y afeó que el Gobierno haya dado "más de seis versiones diferentes" sobre su presencia en España.



"Ante ello, solicitamos que este Parlamento debata esta situación para que la Comisión y el Consejo informen de las explicaciones recibidas por parte de Gobierno español y asuman si las consideran suficientes o no", insistió Cañas, quien advirtió de que "la credibilidad internacional de la UE y el respeto a sus decisiones está en juego".



El jefe de la delegación del PSOE en el Parlamento Europeo, Javier Moreno, afeó a Cañas que utilice la Eurocámara "como trinchera para atacar sin motivos al Gobierno español" y consideró que su petición "se corresponde a intereses partidistas".



"La oposición se hace en el Congreso y no en esta Cámara", dijo Moreno, quien añadió que el Gobierno español "ha reiterado su compromiso con la línea europea respecto a Venezuela".



En un comunicado, la eurodiputada del PP Dolors Montserrat criticó por su parte que los eurodiputados socialistas y de Podemos se hayan posicionado en contra de incluir este debate en el pleno y afeó que se pongan "de lado de un régimen que viola derechos humanos y libertades".



La delegación del PP en la Eurocámara ha enviado una pregunta escrita al Consejo de la UE para "conocer si esta institución ya está recabando todas las informaciones relevantes" sobre este caso.



Por su parte, el eurodiputado del PP Leopoldo López, padre del opositor venezolano del mismo nombre, defendió que el debate "no es una cuestión partidista" y afirmó que "se trata de discutir si los Estados de la UE van o no a respetar sus propias sanciones".



"Aspiro a que sea algo más de una llamada de atención. Cuando estas cosas suceden es porque alguien es culpable, y ese alguien tiene que ser sancionado", añadió. EFE