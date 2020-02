El MAS apuesta a la comisión para elegir al nuevo CNE

"Esto es una sorpresa que, por supuesto, si uno la evalúa, lo que uno quisiera, es que efectivamente esa instancia de la Asamblea operara", dijo el dirigente político en una entrevista con Vladimir Villegas.

Por: Redacción Web 09:31 AM / 21/02/2020

El secretario general del partido Movimiento al Socialismo (MAS), Felipe Mujica, valoró como positiva la reactivación de la comisión preliminar electoral para designar las nuevas autoridades del Consejo Nacional Electoral.

"Esto es una sorpresa que, por supuesto, si uno la evalúa, lo que uno quisiera, es que efectivamente esa instancia de la Asamblea operara", dijo el dirigente político en una entrevista con Vladimir Villegas.

La reactivación del comité preliminar podría abrir las compuertas para que el nuevo CNE no pare en manos del Tribunal Supremo de Justicia, por omisión legislativa, una posibilidad creciente a la luz del desentendimiento político entre las partes que ha terminado en tener ahora dos directivas de la Asamblea Nacional.

El dirigente político reconoció que el año pasado, cuando se instaló el comité preliminar, "ni el oficialismo hizo mucho, ni la oposición". Mujica agregó que "la información que tengo es que a ese acuerdo llegaron sin que participara Voluntad Popular y Guaidó".

Lo que se ha estado debatiendo, de acuerdo con Mujica no pasa por unas elecciones presidenciales.

Al interior de los "masistas", la posición sobre la posibilidad de avanzar de esta comisión está dividada. "La confrontación que existe entre los grupos que conforman la AN es de tal magnitud que no creo que puedan entenderse ahorita con esta situación (…), sigo creyendo en que simplemente están dándole largas al asunto para que no haya solución", dijo el presidente nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Segundo Meléndez, entrevistado por Unión Radio.

Más oposición

Más allá de la postura del MAS, en Avanzada Progresista, partido de la oposición, Luis Augusto Romero valoró también positivamente el encuentro. "Hoy hemos asistido a un avance fundamental en la preservación de nuestros derechos ciudadanos y la paz de la nación, la posibilidad de un nuevo CNE deja atrás el "aplastamiento" de Trump. La oposición democrática debe insistir en la ruta de la negociación y del acuerdo electoral".

De su lado el diputado Enrique Márquez, desde Un Nuevo Tiempo, valoró también positivamente el encuentro. "La reunión de hoy de la Comisión Parlamentaria Preparatoria para establecer el Comité de Postulaciones Electorales es un paso en la dirección correcta, para lograr el nombramiento de un nuevo CNE que organice los procesos electorales por venir y alcanzar el cambio político".