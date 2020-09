El CNE rechaza sanciones de EE UU contra sus rectores

En documento, leído por la presidenta del ente comicial, apuntan que las restricciones buscan actuar "en perjuicio a su decidido desempeño de seguir consolidando uno de los sistemas democráticos más sólidos de la región".

05/09/2020

"El Poder Electoral, con base en su vocación democrática y soberana, rechaza categóricamente las sanciones unilaterales (e) ilegales que se han pretendido imponer", dijo el CNE en un comunicado que leyó este sábado la propia Alfonzo, tras ofrecer detalles del proceso de postulaciones a los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre.







En el mismo documento, el CNE apunta que las restricciones buscan actuar "en perjuicio a su decidido desempeño de seguir consolidando uno de los sistemas democráticos más sólidos de la región", en alusión al venezolano.



"El Poder Electoral ha demostrado, y así lo presenta al país y al mundo, con hechos públicos y notorios, además de auditables, que sus acciones se mantienen dentro del apego irrestricto a la Constitución y demás leyes de la república", añadió el órgano.





Sanciones por presunto apoyo a Maduro



El viernes, Estados Unidos anunció sanciones contra Alfonzo, Gutiérrez y otros dos políticos venezolanos -el procurador general de Venezuela, Reinaldo Muñoz, y David De Lima, exgobernador del estado de Anzoátegui- a quienes acusó de participar en los supuestos esfuerzos del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por "manipular" el CNE.







Estados Unidos ya condenó anteriormente las elecciones legislativas que Venezuela tiene previsto celebrar el 6 de diciembre y a las que no se presentarán 27 partidos opositores por considerar que no existen condiciones posibles para acudir a las urnas.







Su principal crítica gira alrededor del nombramiento de los magistrados del CNE, una labor que corresponde a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), que actualmente tiene una gran mayoría opositora.



EE UU denuncia un CNE "títere"



Sin embargo, el TSJ, cuya legitimidad niega la oposición por estar compuesto por personas abiertamente afines al chavismo nombradas en un proceso exprés, designó a los magistrados del CNE al considerar que la AN había hecho "omisión" de sus funciones y puso como presidenta a Alfonzo.







En ese sentido, el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, consideró en un comunicado que el trabajo de Alfonzo y de los otros individuos sancionados busca "ayudar a Maduro a subvertir el acceso del pueblo venezolano a las instituciones democráticas".







Asimismo, consideró que el nombramiento de un CNE "títere" quiere socavar el Parlamento, que Washington considera la "única institución legítimamente democrática que queda en Venezuela".







El Gobierno de Nicolás Maduro ya respondió a estas sanciones y señaló, a través de un comunicado del ministerio de Exteriores, que las medidas coercitivas procuran "interferir en la realización de las elecciones parlamentarias previstas en la Constitución para diciembre de 2020".







En 2018, Alfonzo ya fue sancionada por Canadá "en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas" que se celebraron entonces y en las que Maduro fue reelegido como presidente.