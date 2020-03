Edward Rodríguez: Informar cabalmente no es delito

"Organismos de derechos humanos y sus comisiones dentro y fuera de Venezuela toman nota de la amenaza contra nuestra integridad y la de nuestras familias", dijo el periodista zuliano.

Por: Redacción Web 02:13 PM / 05/03/2020

A través de su cuenta en twitter, el periodista zuliano Edward Rodríguez, jefe de prensa de Juan Guaidó, rechazó las acusaciones de Diosdado Cabello de montar un falso positivo en los hechos del violencia el pasado sábado en Barquisimeto contra Guaidó, "la verdad es una sola sobre lo acontecido en el estado Lara y los ataques sufridos por el equipo del Presidente (e) @jguaido. El mundo ha tomado nota de aquella y de esta nueva manifestación de violencia. Informar cabalmente no es delito. Es mi obligación. Soy Periodista".

En otro mensaje, Rodríguez agrega que "organismos de derechos humanos y sus comisiones dentro y fuera de Venezuela toman nota de la amenaza contra nuestra integridad y la de nuestras familias a propósito de las infundadas acusaciones del diputado Cabello".

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) denunció en su programa de televisión del miércoles 4 de marzo, que lo ocurrido en Barquisimeto fue un “falso positivo” orquestado por la propia oposición. Afirmó que una acción similar ya “se viene preparando para la marcha convocada este 10 de marzo” hacia el Palacio Federal Legislativo. Cabello señaló al periodista Edward Rodriguez, jefe de prensa de Guaidó, de ser el presunto responsable de lo que catalogó de "montaje".

“Se dice por ahí que alias ‘Cabezón’ (como se refirió a Rodríguez) está montando otro teatro para el próximo 10 de marzo de 2020, aviso a los organismos de seguridad, pendientes, no digan que no lo dije (…) Pueden decir de mi lo que quieran, pero yo esta patria la voy a defender ante quien sea y me importa lo que digan”, dijo Cabello.

En su respuesta, el periodista zuliano dijo: "Agradezco los mensajes recibidos de colegas y particulares dentro y fuera de Venezuela, gremios e instituciones nacionales e internacionales, llenos de solidaridad y apoyo tras las amenazas proferidas en nuestra contra por el diputado Cabello".

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (Sntp), a través de un comunicado respaldó el trabajo de Rodríguez y denunció el "intento de desacreditar y exponer al colega periodista Edward Rodríguez".

El Sntp agregó que “Cabello vulnera los derechos de Rodríguez violentando los estándares de la Cidh, con la intención de inhibir el trabajo de reporteros que, como el sábado en Barquisimeto, documentan y visibilizan la acción criminal de grupos oficialistas”.