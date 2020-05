Economistas advierten que más cuarentena colapsará lo que queda del sector productivo

“Mantener paralizada la economía, en medio de la peor depresión de nuestra historia, condena a los ciudadanos y las empresas al colapso", dijo Asdrúbal Oliveros.

09:00 AM / 13/05/2020

El presidente de la República, Nicolás Maduro extendió, la tarde del pasado martes 12-M, por un mes más el “estado de alarma” declarado el 13 de marzo en el país frente al nuevo coronavirus, una decisión que da piso legal para prolongar la cuarentena ordenada ante la pandemia.

“Voy a renovar el decreto del estado de alarma por 30 días más para seguir protegiendo a nuestro pueblo”, dijo Maduro antes de firmar el documento en una alocución transmitida por la televisión estatal.

Al respecto, diversos economistas e industriales del país advirtieron, a través de sus redes sociales, que la prolongación de esta pedía podría colapsar al sector productivo de Venezuela.

Acá las principales reacciones sobre la prolongación de la cuarentena:

Asdrúbal Oliveros, director de Ecoanalítica:

El nuevo decreto “es tan grave como la pandemia”, ya que, a su juicio “mantener paralizada la economía, en medio de la peor depresión económica de nuestra historia, y sin un Estado capaz de ofrecer algún estímulo, condena a los ciudadanos y las empresas al colapso. La cuarentena debe empezar a levantarse”.

Francisco Rodríguez, economista

“Extender la cuarentena es inviable sin recursos. La solución es simple: firme un acuerdo con Guaido para pedir dinero al FMI como han hecho 102 países. Usen el dinero para dar $100 por familia. Antepongan las necesidades de los venezolanos a su lucha política”.

José Guerra, economista y diputado de la AN

“La cuarentena ha significado hambre para los venezolanos ¿cómo hace el 80% de la población que vive del día a día para poder sobrevivir? La cuarentena con hambre es insostenible (…) le hemos propuesto al país dos planes para el bienestar del pueblo. La primera propuesta ya tenemos varias semanas hablándola al país y es la de entregarle 100 dólares a cada familia durante la pandemia”.

Jesús Casique, economista

Con dicha extensión, “el producto interno bruto (PIB) se encuentra en caída libre y perjudicará la operatividad de las empresas. Las empresas atravesando un entorno adverso. El flujo de Caja golpeado. La capacidad instalada de las empresas al 20%. La extensión de 30 días afectará la operatividad”.

José Manuel Puente, economista

“Se mantienen las medidas de confinamiento por 30 días más. Nicolás Maduro le pide a una población, donde más de la mitad está en el sector informal o son trabajadores por cuenta propia, que se queden en casa a pesar de no tener ingreso para alimentos o medicinas. Otro error más”.

Henkel García, director de Econométrica

“El camino luce muy sombrío. Es falso que ese sector no esencial sea principalmente bares, e inclusive estos tienen trabajadores para quienes es esencial generar ingresos para sobrevivir. Ese señor que tenía dos o tres empleados, muy probablemente ya no esté en capacidad de pagarles y estos a su vez no tendrán cómo comprarle comida (sector esencial) a sus familias”

Jorge Roig, expresidente de Fedecámaras:

“Ofrecer en mayo un pernil para diciembre es estar fuera de la realidad actual del país. Hoy no hay gasolina, hay hiperinflación, hay hambre, hay miedo y hay desesperanza. A este paso en diciembre si hay país es de vaina”.