Duque pide a embajador en EE UU regresar al país tras polémico audio

Agencias

El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió al embajador de su país en EE UU, Francisco Santos, regresar a Bogotá tras la filtración de un polémico audio en el que criticó a funcionarios de su administración, reseñó RT.

Medios locales reportan que Duque habría pedido a Santos regresar a Colombia para sostener una reunión y analizar la polémica conversación que sostuvo con la nueva canciller, Claudia Blum, en un café en Washington, Estados Unidos.

En la conversación, difundida por Publímetro, Santos y Blum discutieron sobre la agenda nacional, Venezuela y el Departamento de Estado de EE UU, que según el embajador, “está destruido” bajo la administración de Donald Trump.

“Aquí el Departamento de Estado, que era importantísimo, está destruido, no existe (...)Trump puso a (Rex) Tillerson y le salió con un chorro de babas”, dijo Santos a Blum, agregando que actualmente, salvo por el secretario Mike Pompeo, el resto de los funcionarios en la dependencia no tienen “peso”.

Caso Venezuela

Los diplomáticos colombianos dedicaron una parte importante de la conversación para hablar de Venezuela, la agenda de Washington, el desafío del presidente Nicolás Maduro —que no es reconocido como mandatario por la administración de Iván Duque—y los recientes fracasos de Bogotá para influir en la política interna del país vecino.

“Si este señor no se va (Nicolás Maduro), Colombia no tiene futuro. Si este señor no se va, nos va a hacer la vida imposible”, dijo Santos.

“La gente ya no cree, no cree en lo que hizo el Gobierno [de Iván Duque]. Esa ayuda humanitaria fue un fiasco total”, dijo Blum sobre el intento de ingresar insumos desde Colombia a Venezuela el 23 de enero pasado.

Arreaza: No cambia la diplomacia

“No tiene caso creer en la diplomacia colombiana”, dijo este miércoles el canciller de la República, Jorge Arreaza, ante la revelación de un audio de una conversación entre el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos Calderón, y la nueva ministra de Relaciones Exteriores, Claudia Blum, en el que se confirma el injerencismo de la política exterior del país vecino en los asuntos internos de Venezuela.

El canciller venezolano descartó en un mensaje publicado en su cuenta @jaarreaza la posibilidad de cambios en las prácticas diplomáticas de Bogotá hacia el país bolivariano: “Se filtran conversaciones en las que la nueva canciller se desespera porque no hubo golpe en Venezuela, Guaidó no sirve, Trump no interviene, la CIA no actúa, el TIAR no sirve”.

Desde Colombia llevan años afirmando que el chavismo desestabiliza la región. Presentan falsas pruebas, hasta en la ONU. Mientras, en la conversación filtrada entre la nueva Canciller y su embajador en EEUU, confiesan cómo y con quiénes conspiran para desestabilizar Venezuela pic.twitter.com/F0Hv8D0ENA — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) November 20, 2019