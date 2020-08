Duque pide a Grupo de Lima no reconocer las elecciones en Venezuela

El Presidente colombiano reiteró sus denuncias de que Maduro protege a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las Farc.

Por: EFE 04:50 PM / 14/08/2020

El presidente colombiano, Iván Duque, pidió este viernes 14 de agosto que el Grupo de Lima no reconozca los resultados de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre en Venezuela, así como fortalecer el cerco diplomático que considera ha sacado a la dictadura de Nicolás Maduro de la "zona de confort".







"Si no hemos reconocido el Gobierno del dictador, menos podemos reconocer el proceso electoral a partir del cual el dictador quiere convertir a la Asamblea en un lacayo de sus intereses", dijo el jefe de Estado al instalar virtualmente la XIX Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de Lima.







El Consejo Nacional Electoral de Venezuela (CNE) convocó el mes pasado elecciones legislativas en diciembre para renovar la Asamblea Nacional controlada actualmente por la oposición liderada por Juan Guaidó, quien ya anunció que no participarán en esos comicios.



Duque aseguró que el llamado es a evitar que "se consolide un paso más al servicio de la dictadura" que pretende "darle un golpe a la Asamblea Nacional convocando supuestas elecciones libres, que no son otra cosa que la manipulación flagrante de la deliberación ciudadana para convertir la Asamblea en un petimetre de sastrería que le encaje a los intereses del dictador".





Colombia hace parte del grupo de más de 50 países del mundo que reconoce a Guiadó como presidente "legitimo" de Venezuela y no tiene relaciones diplomáticas con el régimen de Maduro desde el 23 de febrero de 2019.







Reunión del Grupo





Al instalar este viernes la reunión de cancilleres del Grupo de Lima, el Presidente colombiano enfatizó que "ante los ojos del mundo es claro que la dictadura de Nicolás Maduro está en connivencia con el narcotráfico y con el terrorismo".







Duque reiteró sus denuncias de que Maduro protege a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a las disidencias de las Farc y que "es evidente que en Venezuela están haciendo presencia células del terrorismo internacional, como el de Hezbolá, denunciado por medios internacionales y también por varios países".







Señaló además que esa complicidad del régimen de Maduro está demostrada por las "órdenes de captura contra él y su círculo cercano, proferidas por autoridades judiciales de los Estados Unidos".





Al referirse al ELN, dijo que ese grupo guerrillero hace presencia "en el arco minero de Venezuela para participar en la extracción ilegal de minerales y entregarles recursos a los cabecillas del régimen dictatorial".







El presidente colombiano dijo que las disidencias de las FARC "están protegidas, amparadas, por la dictadura, en una violación flagrante de la Resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas".







Todo lo anterior, según Duque, "demuestra la gravedad de lo que ocurre (en Venezuela), y todo esto nos tiene que comprometer para que no desfallezcamos ni en nuestras aspiraciones ni en nuestros principios ni en nuestros anhelos".







Alternativas regionales







El Grupo de Lima fue creado en la capital de Perú en agosto de 2017 por una docena de países americanos con el propósito de encontrar salidas a la situación de Venezuela que atraviesa una profunda crisis social, económica y política, pero hasta ahora no ha logrado mayores avances en esa dirección.







La declaración inicial del Grupo de Lima fue firmada por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, a los cuales se unieron posteriormente Guyana, Haití, Santa Lucía y Bolivia.







La reunión de este viernes tuvo como propósito revisar la situación actual de Venezuela y las perspectivas de acción conjunta para contribuir al restablecimiento del orden democrático en dicho país.







"Esta reunión fue una oportunidad para aunar esfuerzos que permitan fortalecer la convergencia internacional sobre la urgencia de poner fin a la crisis en Venezuela y reforzar el trabajo internacional por el retorno de la democracia en Venezuela", aseguró la Cancillería colombiana en un comunicado.