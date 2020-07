Duque insiste en presiones a Maduro para transición

"Todos tenemos que decir claramente que ninguna solución en Venezuela puede ser viable con Nicolás Maduro todavía presente", agregó el Mandatario.

Por: EFE 05:22 PM / 15/07/2020

El presidente colombiano, Iván Duque, insistió este miércoles 15 de julio en continuar las presiones sobre el mandatario Nicolás Maduro y "el cartel que dirige la dictadura" venezolana para una transición política en ese país, en una charla virtual en el Council on Foreign Relations (CFR), de Nueva York, donde, además, valoró positivamente la evolución del proceso de paz.





"Todos tenemos que decir claramente que ninguna solución en Venezuela puede ser viable con Nicolás Maduro todavía presente. Necesitamos encontrar una salida para él, para que podamos poner en marcha la transición", dijo Duque después de reconocer que "las cosas han durado más de lo que todos esperábamos, y tal vez han durado más de lo que todos queremos".



Caracas rompió las relaciones diplomáticas con Bogotá el 23 de febrero de 2019, después del fallido intento del jefe del Parlamento venezolano, Juan Guaidó, reconocido como el presidente "legítimo" de Venezuela por medio centenar de países, de encabezar una caravana de ayuda humanitaria que partió desde la ciudad colombiana de Cúcuta con la intención de cruzar la frontera y que acabó en violencia.



Para Duque el mantenimiento de Maduro en la Presidencia venezolana a pesar de las presiones internas e internacionales para que renuncie y deje paso a una transición política no debe leerse como un fracaso diplomático, sino todo lo contrario.



En comparación con agosto de 2018, cuando Duque llegó a la Presidencia colombiana, "cuando miramos donde estamos ahora, vemos que más de 50 países no reconocen a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, y reconocen la Asamblea General y la Asamblea Nacional, y reconocen al presidente interino Juan Guaidó. ¿Considero esto un éxito? Sí, lo considero un grande y muy importante éxito".



El proceso de paz con las Farc



Sobre el proceso de paz firmado en 2016 con las Farc y al que Duque se opuso en su momento, el presidente colombiano responsabilizó de los continuos asesinatos de exguerrilleros y activistas sociales a los combatientes disidentes de las Farc, que describió como "puros criminales involucrados en operaciones de narcotráfico", como los clanes de los Pelusos y los Caparros.

"Estos grupos de narcotraficantes son los que están tomando a los líderes sociales, y son también los que están matando a los excombatientes", dijo el jefe de Estado de Colombia, que también los vinculó al Gobierno de Maduro.



Las declaraciones de Duque se producen un día después de que la ONU mostrara su preocupación por la inseguridad en las zonas afectadas por el acuerdo de paz en Colombia y los riesgos que esta constituye para el proceso de paz, junto a la irrupción de la pandemia.



"Sin duda, la violencia contra quienes dejaron las armas en el contexto del acuerdo y quienes defienden los derechos humanos y los derechos de las comunidades devastadas por el conflicto sigue siendo la amenaza más grave para la consolidación de la paz en Colombia", dijo el martes el representante de la ONU para Colombia, Carlos Ruiz Massieu ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que se reunió este miércoles en Nueva York.





En su intervención ante el laboratorio de ideas neoyorquino, Duque también argumentó que su Gobierno ha aumentado, entre otras cosas, la presencia de la seguridad, así como el número de hectáreas a disposición del plan de reinserción y el número de proyectos activos para promover la reintegración de los exguerrilleros en la vida civil y poner fin a las plantaciones de estupefacientes.