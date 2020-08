Dirigentes opositores: Guaidó se reunirá con Capriles

El encuentro fue anunciado por el coordinador nacional de VP, Emilio Graterón, y por el primer vicepresidente de la AN, Juan Pablo Guanipa.

Por: EFE 05:21 PM / 24/08/2020

El líder opositor Juan Guaidó se reunirá en los próximos días con el dirigente político y dos veces candidato a la Presidencia Henrique Capriles, quien el domingo 23-A criticó las bases del llamado que hiciera Guaidó a la construcción de una nueva alianza opositora para hacer frente al Gobierno de Nicolás Maduro.



"Esas reuniones (entre Guaidó y Capriles) se van a dar, se están dando, están agendadas para esta semana y se van a seguir dando estas discusiones y estos debates", dijo este lunes 24-A en una rueda de prensa virtual el coordinador nacional del partido Voluntad Popular -donde militó Guaidó-, Emilio Graterón.



Este domingo, Guaidó dio cuenta de la adhesión de las principales figuras de la oposición a su llamado a conformar un nuevo "pacto unitario" contra el Gobierno de Maduro y los comicios parlamentarios del próximo 6 de diciembre, que el grueso de la oposición tacha de farsa.



En ese sentido, Guaidó, que es reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, señaló haber recibido propuestas de líderes como Capriles y la dirigente María Corina Machado para la activación de una nueva "hoja de ruta" opositora.



Capriles, crítico con Guaidó



Pero, tras estas declaraciones, Capriles divulgó un comunicado en el que reiteró las críticas que ha sostenido en el pasado contra al gestión de Guaidó al frente de la oposición.



"Tenemos que poner los pies sobre la tierra y no seguir alimentando fantasías", dijo Capriles en el texto, al aseverar que los opositores "no son Gobierno" y mostrarse contra la abstención en las venideras elecciones legislativas, un llamado que hiciera Guaidó y que cuenta con el respaldo de casi 30 partidos opositores.



En el comunicado, Capriles también sugirió que está contra las sanciones internacionales al Gobierno de Maduro, como la que prohíbe el comercio de gasolina, porque son los ciudadanos los "más afectados".



"Quedarnos sin gasolina no afecta a Maduro y a su cúpula, sino a quienes tienen que llegar a los hospitales en ambulancias sin combustible", agregó Capriles en el documento.



Capriles "debe convencer"



El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Pablo Guanipa, confirmó en la misma rueda de prensa que la reunión entre Guaidó y Capriles está prevista y que será el dos veces candidato a la Presidencia quien deba convencer "a todos" de sus puntos de vista.



"A Henrique (Capriles) le corresponde convencernos a todos de que el camino que él está planteando es el adecuado (...), los días los tenemos previstos para llevar adelante esa discusión, y en función de la misma discusión lograr los puntos de encuentro que nos permitan seguir adelante", indicó.



Guanipa también dijo que él, a título personal, ya sostuvo conversaciones con Capriles y los también opositores María Corina Machado y Antonio Ledezma.



"Han sido reuniones privadas con suficiente tiempo para escuchar opiniones, para escuchar críticas, para escuchar observaciones y creo que en muchos hay la recta intención de luchar para salir de la grave situación que está viviendo la patria venezolana", señaló.