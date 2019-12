Diputados suplentes denuncian ante el TSJ modificación del Reglamento de Debate de la AN

Agencias

El diputado suplente a la Asamblea Nacional por el partido Voluntad Popular (VP), José Gregorio Noriega, encabezó este viernes la visita de un grupo de diputados de oposición, al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el fin de denunciar la modificación de dos artículos del Reglamento de Interior y Debate del parlamento el cual se encuentra en desacato desde el año 2017.

En declaraciones, Noriega resaltó que la reforma del Reglamento de Interior y Debate, es absolutamente ilegal e inconstitucional, “no solo por su contenido, sino por la forma en que fue convocada la sesión”.

Recordó que el artículo 106 de la Constitución, establece que cada diputado tendrá un suplente, “y con esa reforma se pretende eliminar la figura de los diputados suplentes que fueron electos en el mismo proceso electoral que fueron elegidos los diputados principales”.

El diputado afirmó, según la agencia Yvke, que durante meses, los diputados suplentes, han cumplido a cabalidad su rol al suplir con valentía, compromiso y eficacia a los diputados principales, “algunos se han ido del país, unos de manera justificada y otros por una actitud irresponsable al autoexiliarse”.

Sobre Juan Guaidó, actual presidente de la AN, señaló que perdió “una año de grandes oportunidades, nunca se habló con la verdad, la ruta planteada no se cumplió, su política fracasó”.

El parlamentario indicó que el “G4 pretende convertir a la oposición en una mala copia del chavismo“.

Informó que se pretendió sacarlo del partido Voluntad Popular del cual forma parte desde hace más de 5 años.

“Se me violó mi legitimo derecho a la defensa, se me acusa de recibir dinero del narcotráfico y corrupción por lo que reto a que demuestren quién, cuándo y dónde me entregó el dinero”, acotó.

Por otra parte, Noriega manifestó que se reserva las acciones legales a la que haya lugar tanto a nivel nacional como internacional para resarcir el daño político y moral que se le ocasiona.