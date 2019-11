Diputado Torrealba: No estamos evaluando ningún nombre para el CNE

Agencias

El dirigente oficialista y diputado de la AN, Francisco Torrealba aseguró este martes 19 de noviembre que no están evaluando ningún nombre en particular para la conformación del CNE. Para Torrealba, que Guaidó siga convocando protestas, es un grave error.

“En este momento nosotros no estamos evaluando ningún nombre en particular, en este momento lo que entendemos debe ponerse por delante es el plan de trabajo de la Comisión Preliminar para incorporar a la sociedad civil por una parte y por otra parte los perfiles de los hombres y mujeres que vayan a integrar el Poder Electoral venezolano, sin embargo no hay ningún nombre en particular que esté siendo considerado”, explicó Torrealba a El Pitazo.

Torrealba señaló que una vez se elijan a los 10 miembros de la sociedad civil para integrar el comité de postulaciones, al Psuv le correspondería la vicepresidencia.

Opositores anuncian una nueva fracción

Los diputados a la Asamblea Nacional (AN), José España y Leandro Domínguez, anunciaron la creación de una fracción parlamentaria independiente, luego de su salida del partido Cambiemos.

Este nuevo partido político fue llamado “Independendientes por la renovación y el cambio”.

“Es una fracción parlamentaria independiente que viene a coadyuvar para buscar la solución del país”, dijo el diputado José España a Unión Radio.