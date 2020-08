Diputado Parra pide a Maduro garantías electorales

En una misiva enviada a Maduro y replicada por su equipo de comunicación, Parra dice al Mandatario que "es necesario" que el Poder Electoral, es decir, el CNE, genere "confianza en todo el electorado".

El diputado disidente de la oposición venezolana Luis Parra, a quien el Gobierno reconoce en la Presidencia del Parlamento, pidió al mandatario Nicolás Maduro "garantías" para las próximas elecciones legislativas.



En una misiva enviada a Maduro y replicada por su equipo de comunicación, Parra dice al Mandatario que "es necesario" que el Poder Electoral, es decir, el Consejo Nacional Electoral (CNE), genere "confianza en todo el electorado" que "desea unirse a la participación de las elecciones parlamentarias que se realizarán el próximo 6 de diciembre".



El CNE fue escogido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en lugar de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), de clara mayoría opositora y que tiene esa función, al considerar que esta había hecho "omisión" de sus funciones.



A su vez, la oposición niega la legitimidad de la elección de los magistrados del TSJ, que fueron seleccionados en un proceso exprés y son abiertamente simpatizantes del chavismo, por lo que consideran al Supremo "el brazo jurídico de la dictadura" que para ellos ejerce Maduro sobre Venezuela.



Al frente del CNE, el TSJ puso a Indira Alfonzo, que ya fue sancionada por Canadá en respuesta a las elecciones presidenciales ilegítimas y antidemocráticas" que se celebraron en 2018 y en las que Maduro fue reelegido como presidente.



Ante esta situación, la mayoría opositora ha acordado no presentarse a las elecciones del 6 de diciembre, encabezados por Juan Guaidó, quien ejerce las funciones de presidente de la AN.



Guaidó trató de ingresar el pasado 5 de enero al Parlamento para su reelección como presidente de la AN pero el paso le fue impedido por un fuerte dispositivo policial mientras, en el interior, los diputados chavistas elegían contra el reloj a Parra como líder del Poder Legislativo con el apoyo de un pequeño grupo de diputados disidentes de la oposición.



Ni Parra ni su equipo o los diputados oficialistas que le votaron hicieron públicas las listas de quienes habían votado por él.



Frente a esta situación, Guaidó se reunió con un grupo de diputados en la sede del diario El Nacional, y celebró allí una sesión parlamentaria en la que fue reelegido como presidente del Parlamento con cien votos.



Desde entonces, ha celebrado distintas sesiones parlamentarias fuera del Palacio Legislativo.