Diputado Negal Morales: “Desde AD han emprendido un linchamiento político contra mí”

El exsubcretario del partido político, reiteró que continúa formando parte de la tolda blanca.

Por: Agencias 12:16 PM / 11/01/2020

Negal Morales, diputado a la Asamblea Nacional (AN), por el estado Anzoátegui, rechazó este viernes 10 de enero su separación de la tolda política Acción Democrática, al afirmar que su directiva tiene más de 20 años sin ser renovada.

“Todo lo que sucede dentro de AD todo el mundo sabe que es verdad. Bajo una dirección política así, a mí que no me vengan con ese cuento de que me autoexcluyeron”.

Durante una conversación con Vladimir Villegas para el programa La Entrevista de Unión Radio, condenó las acusaciones de presunta corrupción en su contra realizadas por miembros de AD.

“Pero hoy, son ellos mismos que han emprendido un linchamiento político contra mí. Unos compañeros que tienen 27 expedientes abiertos en el estado Anzoátegui, me van a venir a decir a mí que ahora no tengo ética. Lo rechazo”, aseveró.