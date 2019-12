Diputado Márquez: “Solicitaremos la urgencia para la Ley del Sector Eléctrico”

Enrique Márquez, diputado por el estado Zulia ante la Asamblea Nacional (AN), solicitó este martes 10 de diciembre ante la plenaria de la Parlamento aplicar la “urgencia parlamentaria” para la discusión de la Ley Aprobatoria para el Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia Humanitaria del Sector Eléctrico, que brindará solución a la crisis de este servicio que afecta a la región zuliana y al resto de las entidades del país.

La propuesta, la hizo el diputado, durante el debate sobre el acuerdo para buscar soluciones que enfrenten la Emergencia Humanitaria que se ha presentado con este servicio.

Márquez rechazó y criticó que no se haya aprobado en primera discusión la Ley en la sesión de este martes y el trato que le da el Parlamento a la crisis eléctrica.

“El sistema eléctrico está destruido por tantos años de desidia, corrupción, mala gerencia, de centralismo. La escasez de este servicio tiene indefenso a gran parte del país”, señaló Márquez.

“Hablamos del occidente y el oriente del país, en el Zulia son al menos 12 horas diarias sin servicio eléctrico, el estado Mérida está destruido por falta de energía eléctrica. Esta ha sido una ley construida por la humanización política”, dijo en su intervención.

“No podemos estar contentos por la falta de sensibilidad de esta Cámara para aprobar este instrumento legal y comenzar a solventar lo que se debió corregirse hace mucho tiempo. Esta es una ley que se ha construido con muchos expertos, y que busca e intenta ubicarse en la humanización de la política. No estamos contentos porque en el Zulia, los niños mueren en los hospitales por la falta del servicio eléctrico”, subrayó.

Dijo que los zulianos no van a dejar de luchar hasta que se apruebe esta ley en la AN que busca resolver el problema eléctrico en el estado y en el occidente del país, “el Parlamento no puede darle la espalda y olvidarse. Entendemos que puede haber diferencias, pero cuando se trata de la gente no puede haber diferencias entre nosotros, se trata de la calidad de vida de los venezolanos”, afirmó a la vez advirtió que el Bloque Parlamentario Zuliano irá “hasta las últimas consecuencias” con esta ley.

“Si se envía la ley a la Comisión de Administración y Servicios hasta allá vamos a ir, además debe declarase la urgencia parlamentaria, y vamos a solicitarla; y si es necesario traer el Zulia hasta Caracas a protestar en esta Asamblea para que se apruebe, lo vamos hacer”, sentenció.

Reiteró que “con la aprobación de este crédito adicional, no solo será beneficioso solo para el Zulia sino para el avance nacional”.

Ya la semana pasada una fuente del Parlamento había revelado a PANORAMA que por presiones de Primero Justicia (PJ), La Causa R y la fracción parlamentaria que lidera Delsa Solórzano, a través de su partido Encuentro Ciudadano y el Movimiento Progresista de Venezuela, acaba de ser excluida del orden del día de este marte 3 de diciembre la primera discusión del proyecto de Ley Aprobatoria del Mecanismo de Asistencia Financiera y Técnica ante la Emergencia Humanitaria del Sistema Eléctrico.

El argumento que presentaron es que “no conocen la ley pero la verdad es que el partido grande de este grupo sí la conoce porque ha participado en su elaboración”.