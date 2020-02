Diputado Brito propone la nunciatura apostólica como “lugar neutral” para escoger nuevo CNE

El parlamentario también expresó que la situación del país solo se resuelve por la vía electoral.

Por: Agencias 07:00 AM / 14/02/2020

El diputado de la AN, José Brito, abogó por un acuerdo entre todos los integrantes del Parlamento, que permita nombrar lo más pronto posible a los nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Eso tiene que ser parte de un acuerdo político, todas las partes tienen que ser tomadas en cuenta, y al final si se le anuncia al país esos nombres (de los rectores designados), llevémoslos después al TSJ”, expresó el diputado de la AN dirigida por Luis Parra, en Unión Radio.

Según Brito, para lograr este consenso los diputados de la Unidad, los de Bloque de la Patria y los que forman parte de la Comisión, deberían acudir a la nunciatura apostólica como un “lugar neutral”, “porque si ellos no quieren venir al Parlamento, ahí estrechamos la posibilidad", dijo.

Por otra parte, Brito explicó el por qué decidieron seguir “por su cuenta”, después de haber formado parte de la AN liderada por Juan Guaidó el año pasado.

Expresó que agotaron todas las instancias internas para hacer las cosas “correctamente” y aseguró que mientras fue miembro de la Comisión de Contraloría, Guaidó dio la orden de “echarle tierra” al caso del “Cucutazo”.

“En la plenaria de la AN se acordó que la comisión que yo presidía nos trasladáramos a Colombia, pedí viáticos y me dijeron que no los esperara porque la orden era echarle tierrita al caso. Y dijimos por nuestra cuenta iremos”, apuntó Brito.

El parlamentario también expresó que la situación del país solo se resuelve por la vía electoral y los acuerdos políticos, por lo que llamó a dejar de lado los intereses personales, por el bien del grueso de la población.