Diputado: Algunos cuerpos del naufragio presentaban heridas de bala

El parlamentario Marcos Padovani denunció que "tres embarcaciones llegaron a Trinidad y Tobago y devolvieron una con la misma cantidad de personas en las que iban las tres".

Por: Redacción Web 12:50 PM / 15/12/2020

"Tenemos información de que algunos cuerpos del naufragio han aparecido con heridas de balas y heridas mucho mayores", así lo denunció el diputado a la Asamblea Nacional por Sucre, Marcos Padovani, quien hizo graves señalamientos sobre el naufragio entre Güiria y Trinidad y Tobago en el que murieron 21 venezolanos que intentaban migrar hacia esa isla caribeña.

El diputado expresó en el programa Vladimir a la Carta, que Trinidad y Tobago está violando acuerdos internacionales relacionados con el trato a refugiados e hizo un llamado al Gobierno venezolano a investigar a profundidad lo ocurrido.

"Tres embarcaciones llegaron a Trinidad y Tobago, devolvieron una con la misma cantidad de personas en las que iban las tres y luego no hubo garantía de la vida de los compañeros que fueron a la isla buscando un mejor futuro", dijo Padovani.

Padovani expresó que "la investigación tiene que ir al control de las aguas nacionales y se debe garantizar la seguridad marítima desde los puertos orientales hasta los de Trinidad y Tobago".



El diputado sucrense hizo énfasis en que esta tragedia no es la primera vez que ocurre en las costas del oriente venezolano. "Hace unos meses se perdieron unas embarcaciones que también fue noticia internacional, y aún están desaparecidas 60 personas, no sabemos si están vivas o muertas, no aparecen las embarcaciones, ni nada", denunció Padovani.

De igual forma, exhortó al Gobierno venezolano a investigar de forma exhaustiva lo ocurrido y no pretender solo culpar al dueño de la embarcación que se encuentra detenido en la isla.

También en el programa del periodista Vladimir Villegas estuvo el diputado Carlos Valero, del partido Un Nuevo Tiempo, quien dijo que la tragedia en Güiria es manifestación de la pobreza en la está inmersa Venezuela.

"Lo que ocurre con los venezolanos que intentan emigrar a Trinidad y Tobago es manifestación de la pobreza, de una crisis humanitaria compleja. Nadie quiere irse de su país", precisó Valero.

El diputado opositor enfatizó en que se debe recuperar el país para que esto no se siga repitiendo. "Mientras la situación de pobreza nuestra se mantenga, con este dramatismo, no va a cambiar la realidad de nuestros emigrantes. Tenemos que recuperar el país, no puede ser que tengamos el salario mensual entorno a un dólar, las personas prefieren cruzar hasta Trinidad, corriendo peligro en búsqueda de mejores ingresos", dijo.

Valero hizo hincapié en que el Gobierno de Trinidad y Tobago está violando sus propios estatutos sobre el trato que se le debe otorgar a los emigrantes. "El Gobierno de Trinidad y Tobago está aplicando la práctica de, embarcación que llega la detienen en las costas, normalmente de madrugada, y los obligan a retornar al mar a punta de pistola", aseguró.

"Una cosa es que la legislación de Trinidad indique que no aceptan a los emigrantes, aun cuando son signatarios del acuerdo 51 sobre refugiados. Pero su misma ley establece que las deportaciones tienen un protocolo, no puede ser que devuelvan a la gente a punta de pistola", denunció Valero.



El parlamentario hizo un llamado a que no reine el silencio ante este terrible caso. "Ningún venezolano puede quedarse callado frente a las atrocidades del Gobierno de Trinidad y Tobago. Llámese Maduro, Guaidó; no podemos permitir que humillen a nuestros venezolanos, que los lancen al mar en la noche a punta de pistola", dijo Valero.