Diputada Castillo: "Me llevaron y no les importó que estoy embarazada"

La diputada tildó de "secuestro" su detención y ratificó su apoyo a Juan Guaidó.

Por: Redacción Web / Agencias 07:40 PM / 10/03/2020

La diputada Zandra Castillo denunció la noche de este martes ante la prensa que funcionarios de la Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) la requisaron sin mostrar ninguna orden, y a pesar de haberles confesado que estaba embarazada, estos le quitaron la camisa y tocaron "sus partes íntimas".

“Nos amenazaban que nos quedáramos tranquilos y cuando llegaron al lugar dijeron que ahí no se hablaba mal del dictador. Me revisaron, me quitaron la camisa y metieron la mano en partes íntimas y quiero participar que estoy embarazada, tengo dos semanas de embarazo, ni siquiera eso les importó, que tengo un bebé en mi vientre".

La diputada ratificó su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó, asegurando que se mantendrán movilizados en las calles al igual que los demás diputados.

"Esto no nos va a detener, esto no me va a detener a mi, ni va a detener a ningún diputado, vamos a seguir en la calle apoyando al presidente Guaidó"

Castillo dijo que los funcionarios no mostraron ninguna orden de arresto y catalogó su detención de un "secuestro".

"No tenían orden de captura como siempre, nos secuestraron, yo siento desde mi corazón que nos secuestraron, nos sacaron a la fuerza", dijo.

Asimismo, contó que los funcionarios la amenazaron y le dijeron que la tratarían de acuerdo con su comportamiento. También dijo que los funcionarios comentaron en tono de advertencia que irían por más diputados.

"Nos dijeron que venían por más, que nos preparábamos que esto no paraba aquí".

En cuanto al diputado Renzo Prieto, Castillo indicó que no lo vio en el lugar donde estuvo detenida junto al parlamentario Ángel Torres.

"No lo vimos. No sabemos para dónde se lo llevaron (…). Era el diputado Renzo al que estaban buscando», señaló.