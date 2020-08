Diosdado reaparece en llamada telefónica y su voz desata polémica

Cabello tuiteó: Regresar de esta enfermedad, acompañado de las oraciones y el amor del pueblo no lo cambio por nada.

Por: Redacción Web 08:04 PM / 03/08/2020

El primer vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, habló con el jefe del Estado, Nicolás Maduro, la tarde de este lunes 3-A, durante un contacto telefónico. Cabello se dirigió al país con voz ronca, disfónica, por primera vez desde que informara, vía twitter, que había contraído el coronavirus. Eso fue el 9 de julio pasado.

La voz de Cabello sorprendió al país y Maduro rechazó las informaciones que circularon rápido en redes negando que quien hablara fuera el presidente de la ANC.

Maduro dijo que "en la pandemia todo cambió, hasta la voz de Diosdado cambió porque está ronco, ahí está Diosdado, en batalla".

Le manifestó que la batalla que daba contra el coronavirus la daba "junto a muchos, junto al pueblo. Debes saber que te queremos mucho, que nos haces falta, no solo a tu familia (...) Eres un hombre humilde, termina de recuperarte con tranquilidad. Poco a poco, no hay apuro (...) Sigue el tratamiento, estamos construyendo la matriz perfecta porque el pueblo va a recuperar esta Asamblea, es el pueblo quien recupera a la Asamblea".

El encuentro de Maduro con la dirección nacional del Psuv fue en función de perfilar acciones de cara a los comicios legislativos del 6-D.

Cabello dijo que este lunes terminaba una fase del tratamiento y esperaba evaluación. Aún así señaló: “El Psuv en alianza con el Polo Patriótico y en unión con las Unidades de Batalla Bolívar-Chávez (UBCH), hemos visitado 11. 690.258 votantes casa por casa. Hemos venido haciendo un trabajo de despliegue nacional de nuestro partido en todas las instancias”.

Tras finalizar su participación, varios compañeros de partido le desearon pronta recuperación y Cabello, en twitter, expresó: "Que feliz me siento, la fuerza de nuestro Pueblo, puedo sentirla, recorre mi cuerpo y me sube la moral hasta las nubes, regresar de esta enfermedad, acompañado de las oraciones y el amor del Pueblo no lo cambio por nada, tengan la certeza que Nosotros Venceremos!!"