Diosdado pide sacar a los 25 diputados del Zulia en un "Luis Aparicio" desbordado

El protocolo de bioseguridad, totalmente rebasado. El candidato del chavismo a la AN y presidente de la ANC pidió salir a la calle a darle la cara a la gente.

Por: Priselen Martínez Haulllier 08:00 PM / 05/11/2020

Desbordado de militantes y con unas medidas de bioseguridad rebasadas en su capacidad, como el distanciamiento social, una de las principales exigencias en la normativa de campaña impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE), así transcurrió, este jueves 5 de noviembre, el acto de inicio de campaña del Psuv y el Polo Patriótico encabezado por el candidato por voto lista nacional, Diosdado Cabello, en el estadio de béisbol Luis Aparicio "El Grande" de Maracaibo.

Pese a que en la entrada al "nido" de las Águilas del Zulia el protocolo de ingreso --que inició a eso de la 1:30 de la tarde, se cumplió con la desinfección y revisión de cada uno de los asistentes, la habitual movilización del partido de Gobierno estaba en el área de sillas numeradas, dispuesta para que escucharan el mensaje del también primer vicepresidente del Psuv --- superó su capacidad habilitada lo que puso a correr a los encargados del evento: al candidato lista, Lisandro Cabello, y al alcalde Willy Casanova.



Ambos en varias oportunidades hicieron llamados de atención, incluso, minutos antes de la llegada de Diosdado Cabello, acompañado del primer vicepresidente territorial en la región y gobernador, Omar Prieto, para que se cumpliera con el protocolo, pero les fue imposible.



Aún así, el mitin arrancó faltando poco para las 5:00 de la tarde.



Enormes pancartas y hasta un grupo de samba formaron parte de la jornada que fue adelantada con cortos discursos de los candidatos Alexander Villasmil, Taina González, Manuel Quevedo, Lisandro Cabello y Aloha Núñez.

Prieto, antes de anunciar al primer vicepresidente del Psuv, expresó que "el 6-D es un día importante para la paz del Zulia" a la vez prometió que estará "entre los primeros estados consolidando la victoria".

La tribuna principal del estadio se llenó en la

habitual movilización del partido de Gobierno.





También rindió un homenaje a quienes, durante la pandemia del covid-19, perdieron la vida, entre ellos los dirigentes del chavismo Darío Vivas y Vidal Atencio.

Diosdado Cabello, por su parte, pidió a todos, en su encendida intervención trabajar "incansablemente" para obtener los 25 diputados por el Zulia.

Recalcó que "la Patria toda se resume en Zulia, un estado con el cual se ha ensañado la derecha venezolana para atacar, pero su pueblo y su gobierno le han respondido".



"Cada día donde la derecha ataca, la izquierda responde con más revolución", expresó Cabello, quien recalcó que las elecciones del 6 de diciembre tienen un "contenido histórico", pues "no hay otra tarea que recuperar la AN".



"El 6 de diciembre los vamos a echar, los vamos a cambiar por 'vendepatria", aseveró.



Para Cabello, el Zulia en la contienda "juega un rol fundamental", ya que se elegirán 25 diputados y por eso "debemos trabajar para sacar los 25 puestos".



"La derecha verá qué va a hacer, nosotros sabemos lo que tenemos qué hacer con una gran movilización, que las estructuras del Polo Patriótico funcionen al dedillo, que el Psuv funcione con las Ubch, jefes de comunidades para lograr una movilización perfecta, de cara a la victoria perfecta del 6D, sin egoísmos ni peleas"



También pidió apoyo con votos para la lista nacional que él encabeza a través de la lista regional para "alcanzar la mayoría chavista y enfrentar al imperialismo".



"Nadie cante victoria, hay que trabajar incansablemente pateando calle dándole la cara gente, hablándoles cara a cara para buscar los votos que tengamos que buscar. Después que ganemos, no vamos a decir si te he visto no me acuerdo; después que ganemos tenemos que estar con más razón en los barrios, las comunidades, en el pueblo respondiendo a la confianza de votar por nosotros".



El abanderado al Parlamento destacó que "el Zulia arranca con fuerza, la derecha sabe que le costará ganar estas elecciones, obtener algunos diputados".

Afirmó que el 5 de enero del año que viene, cuando se instale la Asamblea, los acompañarán Chávez y Simón Bolívar.



Dijo que los 25 hombres y mujeres serán la voz de la región en el Parlamento a la vez que reiteró que a la AN "no se va a guabinear, sino a defender la revolución (...)", por eso recalcó que el 6-D no puede pasar la pena que está pasando EE UU que a dos días de haberse realizado la elección presidencial aun no se sabe quién es su Presidente.



Cabello culminó su mensaje reiterando lo importante que es la organización, revisión y el contacto cara a cara con los electores para alcanzar la mayoría.