Diosdado denuncia que Guaidó firmó dos contratos más

Por: AVN 07:11 AM / 14/05/2020

La operación Gedeón pretendía secuestrar a diferentes dirigentes del chavismo para luego hacerlos pasar por informantes de la Administración para el Control de Drogas de EE UU (DEA, por sus siglas en inglés), denunció la noche de este miércoles 14 de mayo el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello.

"Parte de esta operación era secuestrar gente nuestra: ‘Desapareció Diosdado’, por ejemplo. Y de repente apareció en EE UU, y el titular saben cuál era. No que fue detenido, ‘Diosdado se fue a colaborar con la DEA y EEUU", advirtió Cabello en su programa Con el Mazo Dando, transmitido por Venezolana de Televisión.

En este sentido, instó a sus partidarios a mantenerse firme y en la defensa de los ideales del proceso socialista.

"Debemos cuidarnos. Yo no puedo salir, por ejemplo, digo aquí en el programa: ‘Me rindo’. Todos los que están aquí me caen encima. Eso no es así. Asuma usted su responsabilidad, nadie puede hacerlo", recalcó.

En este sentido, aseveró que, además del contrato que habría firmado el diputado y líder de la oposición Juan Guaidó, con el presidente de la empresa Silvercop, Jordan Goudreau, también suscribió un acuerdo con dos empresas más de EE UU.

"Estas empresas son Cerberus Capital Management y Global Goverment Services, y ambas están vinculadas a la industria de la guerra con la utilización de mercenarios", dijo.

"No es solo los 212 millones de Silvercorp. Ahí hubo empresas que presentaron propuestas más altas algunas hablaron hasta de 5.000 millones de dólares (…). Por ejemplo de la empresa Global Goverment tenemos una primera página", denunció.