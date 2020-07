Diosdado Cabello dio positivo a covid-19

El constituyente reveló que desde ya se encuentro aislado "cumpliendo el tratamiento indicado, gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto".

Por: Redacción Web 06:06 PM / 09/07/2020

El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, anunció este 9 de julio a través de su cuenta en twitter que dio positivo a covid-19.

“Queridos compañeros y compañeras cumplo con informar que luego de realizarme las pruebas correspondientes he resultado positivo en covid 19, desde ya me encuentro aislado cumpliendo el tratamiento indicado, gracias por sus buenos deseos, con la moral en alto. ¡Nosotros Venceremos!”, escribió el considerado número 2 del chavismo.

Este miércoles 8 de julio no se transmitió su programa en VTV y en la misma red social Cabello había informado: "Queridos compañeros, queridas compañeras, debo informar que hoy no haremos su programa @ConElMazoDando, se los debo, desde ayer ando luchando con una fuerte alergia, los médicos y mi familia me han ordenado reposo, nos vemos la semana que viene, un abrazo. Nosotros Venceremos".

Casi de manera simultánea a la aparición del tuit de Cabello, el presidente Nicolás Maduro también confirmó el contagio del constituyente Cabello. “Él está bien. Ya se encuentra en tratamiento, Diosdado. Él decía que era una alergia, que tenía dolor de cabeza. Entonces, le dije que se hiciera los exámenes. Se los hicieron y dieron positivo”, dijo Maduro

"Estoy seguro que nuestro santo José Gregorio Hernández te hará superar este trance", agregó Maduro, quien señaló que hay que cuidarse. "La pandemia no es mentira", agregó en su mensaje a los venezolanos a través de una transmisión de VTV.