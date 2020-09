Diosdado Cabello descarta que la ANC redacte una nueva Constitución

Sobre el coronavirus dijo: "La experiencia de ser positivo a covid-19 es terrible. Pensé en retirarme de la política. Pasé 11 días sedado". Confesó qe estuvo intubado. Igualmente señaló que le vio el rostro a la muerte: “No me gustó”.

Por: EFE / Agencias 12:46 PM / 06/09/2020

El dirigente chavista Diosdado Cabello, jefe de la Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela (ANC), descartó durante una entrevista difundida este domingo 6-S que el órgano redacte una nueva Constitución, una de las razones por las que fue instalado en agosto de 2017.



"Yo creo que no, debo decirlo responsablemente, creo que no", respondió Cabello cuando fue preguntado si la ANC, cuyo mandato finaliza en diciembre de este año, tendría a tiempo el borrador de una nueva Carta Magna para someterlo luego a referendo aprobatorio.



"Ver que nosotros de aquí a dos meses, tres meses, vamos a hacer todo ese procedimiento, yo no lo veo factible", añadió el considerado número dos del chavismo, en una entrevista concedida al programa Aquí con Ernesto Villegas, de VTV.



Sin embargo, Cabello dijo que la ANC cumplió "totalmente" con su cometido, puesto que generó una batería de leyes, que no mencionó, y que aseguró servirán para la "refundación del Estado" venezolano.

Nuevas leyes constitucionales



"Hemos cumplido las labores que el mandato constitucional da, no necesariamente tú tienes que cumplir todas las que dice, porque la (Constituyente) del año 1999 lo único que hizo fue la Constitución, no generó las leyes", señaló.



Asimismo, dijo que estas leyes tienen carácter constitucional y no serán sometidas a referendo aprobatorio, pese a que sientan una nueva base jurídica en el país caribeño.



"Están por encima de las leyes orgánicas, están por encima de cualquier otra ley porque las dictó una Asamblea Nacional Constituyente (...), esas leyes no van a referendo, son leyes que para tú cambiarlas tienes que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente", insistió.



La Constituyente venezolana fue instalada el 4 de agosto de 2017 en medio de las denuncias opositoras sobre la ilegalidad del órgano, que integran más de 500 afectos al chavismo.



"Cosas extraordinarias" por la paz



Entonces, Venezuela atravesaba una oleada de protestas antigubernamentales -que dejaron más de 100 muertos y miles de heridos y detenidos-, que cesaron casi inmediatamente después de las elecciones para escoger a los miembros de la ANC, el 30 de julio de 2017.



En ese sentido, Cabello dijo que el ANC ha logrado "cosas extraordinarias" por la paz del país, entre las que nombró el proceso de indultos que otorgara la semana pasada el presidente Nicolás Maduro.



"Esta gente que salió ahorita (de la cárcel) es por un instrumento de la ANC, la Comisión de la Verdad", dijo Cabello, aunque explicó que, finalmente, la "decisión política" de otorgar las medidas de gracia correspondió a Maduro.



El pasado 31 de agosto, Maduro otorgó indultos a 110 opositores y dirigentes sociales, de los cuales 50 se encontraban presos por diversos delitos.



"Cómo nos ven afuera"



Cabello dijo sobre estas medidas que confía "plenamente en la decisión que tomó el presidente" Maduro, al tiempo que señaló que esta busca influir en la percepción internacional que tienen sobre Venezuela los ciudadanos del mundo.



"El tema de nosotros ya ha dejado de ser interno, es lo que piensan afuera, cómo nos ven afuera, que se refleja en las conductas de algunos actores internacionales contra nuestro país", apuntó.



Sin embargo, dijo que a él, a título personal, no le importa lo que pueda decir (al Alto Representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep) Borrell, que ha criticado en el pasado al Gobierno de Maduro.



"Borrell es Borrell, pero es lo que ellos replican en el mundo y los pueblos de esos países pueden llegar a creer que en Venezuela, en verdad, hay una dictadura", dijo.

"La experiencia de ser positivo a covid-19 es terrible"

Sobre el coronavirus dijo: "La experiencia de ser positivo a covid-19 es terrible, no me gustó sentir de cerca la muerte. Pensé en retirarme de la política. No sabía como iba a quedar".

El 9 de julio informó que había contraído el virus. El 6 de agosto declaró: "He sido dado de alta, pero debo seguir en cuarentena". Informó que pasó 11 días sedado y también estuvo intubado. Igualmente confesó que le vio el rostro a la muerte: “No me gustó”.

Diosdado Cabello aseguró este domingo 6-S que su experiencia con la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, contra la que él batalló durante más de 30 días, fue “terrible”.

Durante la entrevista con el periodista y ministro de Cultura, Ernesto Villegas, describió: “(Fue) terrible porque estar ahí no es sencillo. Lo que más pega a los pacientes de covid es el aislamiento. No se conoce mucho sobre esa enfermedad (…), entonces la gente que está ahí sola no sabe verdaderamente cuál va a ser el resultado de la medicina”.

“Me he hecho tres pruebas y hoy me toca una de verificación. La última prueba me la hice hace tres semanas, salió negativa nuevamente pero uno no está curado de los efectos de la enfermedad. Tiene un proceso de rehabilitación física para ir recuperando fuerzas”, agregó.

Cabello dijo extremar las medidas para evitar una recaída y admitió sentirse en un “75 %”.

“La enfermedad tiene varios niveles (…) y depende de la condición del enfermo. Afortunadamente, el tiempo que estuve delicado, mis órganos reaccionaron de forma adecuada. Sin ningún contratiempo (…)”, destacó.

Detalló que desde el 18 de julio pasó a una “fase avanzada del tratamiento” para evitar la crisis que pudiera provocar la enfermedad en él debido a su cuadro clínico, por lo que estuvo sedado desde esa fecha hasta el 28 de julio.

“Pasé 11 días sedado con el tratamiento y muy complicado porque uno está ahí pero tiene una cantidad de aparatos puestos que uno instintivamente busca arrancarlos en el momento que tiene algún nivel de consciencia. Fueron 11 días en los que no tuve contacto con el mundo exterior”, dijo.

Además, explicó que durante ese periodo crítico también estuvo intubado, razón por la que su voz se escuchó diferente cuando sostuvo el contacto telefónico con el presidente Nicolás Maduro el pasado 3-A. Igualmente afirmó que en ese momento llevaba cinco días sin dormir debido a los efectos secundarios de las medicinas que recibió y que todavía estaban saliendo de su organismo.

Comentó que lo atendió el mismo equipo médico que vio por la salud del jefe de Gobierno de Caracas Darío Vivas, quien murió el pasado 13-A por causas derivadas del covid-19. No obstante, afirmó que a Vivas tuvieron que atenderlo en otro centro pues no había plazas disponibles en el lugar donde estaba internado.

El conductor de "Con el mazo dando" también señaló que su familia se contagió y estuvo en el mismo sitio con él. Además enfatizó que no estaba en una clínica como muchos “especularon” sino que lo atendieron igual que a cualquier otro paciente.

Asimismo, develó que entre sus primeros pensamientos al despertar fue retirarse de la política por lo que apenas despertó llamó a Maduro.

“Yo pensé en retirarme de la política porque no sabía cómo iba a quedar (…) porque en verdad me veía complicado”, dijo y detalló que no tenía fuerzas para ponerse de pie.

“Eso fue un día pero al día siguiente dije: ‘Dios me está dando otra oportunidad. La vida me está dando otra oportunidad para seguir haciendo lo que estoy haciendo con amor”, concluyó el dirigente que perdió 15 kilos durante la enfermedad y actualmente siente haber avanzado mucho en la recuperación.

“Eso fue una ráfaga, cuando me puse a racionalizar sobre las implicaciones de eso y dije, ‘no puedo’. A menos que físicamente o mentalmente no pueda y afortunadamente, ese no es el caso”, sentenció.

“En este momento nadie puede apartase. No lo hizo el comandante Chávez en su gravedad, menos nosotros”, sostuvo. De igual forma, afirmó creer que él contagió al ministro Tareck El Aissami.