Delegados indígenas votan para escoger a sus diputados a la AN

Por: EFE 02:41 PM / 09/12/2020

Más de 3.500 delegados de las comunidades indígenas venezolanas votan este miércoles 9-D para escoger a los tres diputados que los representarán en el Parlamento a partir del próximo 5 de enero, cuando tomen posesión los que fueron escogidos el domingo.







"Cumpliendo con el cronograma electoral Asamblea Nacional 2020, hoy 9 de diciembre se lleva a cabo la Asamblea General de los pueblos originarios, donde se eligen las diputadas y diputados indígenas", dijo en Twitter el Consejo Nacional Electoral (CNE).















Eliminación del voto directo







Tradicionalmente, en Venezuela el proceso para elegir a los diputados del Parlamento se realizaba de forma conjunta, pero este año el CNE decidió cambiar el proceso de la elección de los representantes de los indígenas en el Parlamento al eliminarles el voto directo y realizarlo en una fecha distinta.







El proceso para escoger a los tres parlamentarios se está realizando en 10 de los 23 estados de Venezuela que representan a las tres regiones del país con comunidades indígenas.







Según informó el CNE, el padrón electoral para esta votación es de 3.558, y previamente las comunidades realizaron asambleas para elegir a los delegados que este 9-D votan para escoger a los diputados.







Durante este miércoles se están realizando "37 asambleas generales" en las que funcionan "1 o 2 mesas electorales".







El reclamo de las comunidades



La elección se esta realizando de esta forma pese a que, en agosto pasado, representantes de catorce organizaciones legalmente constituidas y líderes de los 20 pueblos multiétnicos del estado indígena del Amazonas remitieron un escrito al Consejo Nacional Electoral (CNE) para expresar su queja y denuncia "categórica" de lo que consideran un "atropello".







Su reclamación subrayó que el CNE "pretende coartar, limitar y cercenar los derechos constitucionales de los pueblos y comunidades indígenas y sus organizaciones, a la participación política al Parlamento Nacional en términos de igualdad, usos y costumbres" para la elección de sus representantes.





Los indígenas en el actual Parlamento



La comunidad indígena de Venezuela se quedó sin representación en el Parlamento en el último período (2015-2020), luego de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) anulara la elección de los tres diputados opositores por un supuesto fraude denunciado por el chavismo que nunca se comprobó.







El chavismo pidió la repetición de la elección, pero no se concretó.







Pese a la sentencia del TSJ, el Parlamento, de contundente mayoría opositora, acordó la reincorporación de los tres diputados y por ello la máxima corte declaró al Legislativo en "desacato" y "nulos" todos sus actos.







En el proceso electoral parlamentario de este año no participaron los líderes tradicionales que apoyan al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, por considerar que son un fraude, pues, entre otras cosas, el CNE fue escogido por el TSJ y no por el Legislativo, tal y como estipula la Constitución.







Sin embargo, sí participaron sus partidos, cuyas directivas originales fueron inhabilitadas por el TSJ y sustituidas por otras que la entidad judicial designó, con un criterio que nunca aclaró.







Según el informe del CNE, el chavismo se impuso en los comicios legislativos al obtener el 68,43 % de los votos emitidos, unos 4.277.926, a falta de poco más de un 1 % para dar por finalizado el recuento.