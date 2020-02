Delegación de la Cidh llegaría al país el próximo martes sin la aprobación del Gobierno

El pasado viernes, el canciller de la República, Jorge Arreaza, indicó que la visita de la Cidh no ha sido autorizada. Recordó que el Gobierno nacional envió su carta de retiro de de la OEA en 2017.

Por: Agencias 10:00 AM / 02/02/2020

El funcionario designado por Juan Guaidó para los Derechos Humanos, Humberto Prado, informó que el próximo martes llegará al país la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh).

A través de la cuenta de Twitter de su oficina, indicó que la delegación de especialistas arribará al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, estado Vargas, a las 12:14 p.m.

“Esta visita constituye para las víctimas la oportunidad de exponer directamente ante la delegación sus casos, informar cómo ocurrieron los hechos y del nivel de las investigaciones”, señaló Prado.

El pasado viernes, el canciller de la República, Jorge Arreaza, indicó que la visita de la Cidh no ha sido autorizada. Recordó que el Gobierno nacional envió su carta de retiro de de la OEA en 2017.

“El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la Cidh”, enfatizó en su cuenta en Twitter.

“Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada”, señaló Arreaza en su mensaje en la red social.