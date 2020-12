Crece rechazo a decisión de Duque de excluir a venezolanos de su plan de vacunación

Centro de Derechos Humanos de la Ucab: "El covid-19 no tiene visa". Exministro Rodrigo Cabezas: "La declaración del Presidente de Colombia es inadmisible por inhumana".

Todo un torbellino de críticas se ha desatado en Venezuela y hasta en Colombia por la postura del Gobierno de Iván Duque de marginar a los venezolano que no estén regularizados del plan de vacunación, un debate del que el líder opositorJuan Guaidó y su representante en Colombia, Tomás Guanipa, han preferido marginarse.

El líder opositor venezolano Juan Guaidó calificó este martes 22 de diciembre de "estrategia certera" el plan de vacunación contra la covid-19 de Colombia. "Con el inicio de la vacunación urgen todos los esfuerzos por lograrla en el menor tiempo posible, países como Colombia y el presidente Iván Duque ya inician estrategia certera en esa dirección", escribió Guaidó en Twitter.







En este sentido, afirmó que "la pandemia ha afectado a todos y a los más vulnerables de manera más severa".







Duque dijo este lunes 21-D en una entrevista a Blu Radio que "quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos y que no tengan regularizada su situación" no recibirán la vacuna que empezará a llegar en febrero de 2021.



Las declaraciones del Mandatario colombiano generaron una lluvia de críticas desde diferentes sectores, entre ellos el exministro de Salud, Alejandro Gaviria, quien, al referirse a la población venezolana que vive en Colombia, aseguró que "es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico" no permitirles el acceso a las vacunas.







El mensaje en Twitter de Guaidó, a quien Colombia reconoce como presidente interino de Venezuela, desató también las críticas de los usuarios de esa red social, que respondieron de inmediato al opositor.







"No es certera si excluye a venezolanos según su situación migratoria", añade otro usuario que se identifica como migrante venezolano en Chile.







Sin mencionar directamente a Colombia, el también político opositor David Smolansky pidió que la vacuna se ponga en marcha "para todos, sin distinción".





"La vacuna del covid-19 debe implementarse para todos, sin distinción. El acceso a la salud es un derecho humano, más aún en tiempos de pandemia", escribió en Twitter.







Smolansky fue nombrado por la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) comisionado para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos.



"La declaración del Presidente de Colombia es inadmisible por inhumana. Es sorprendente que sea capaz de segregar a los venezolanos que migraron por la crisis venezolana solo por no ser nacionales, se le olvidó que son humanos y que tienen igual derecho a ser vacunados. Esto es tan absurdo que ni siquiera la idea de inmunizar contra el virus a todos los residentes como medida sanitaria la tomó en cuenta.

Debería rectificar semejante postura", dijo por su parte el exministro de Finanzas, Rodrigo Cabezas, consultado por este medio sobre la opinión de Duque.

Tomás Guanipa, designado por Guaidó como su representante en Bogotá, dijo a través de su cuenta en twitter: "Sobre el tema de las vacunas del covid-19 estamos absolutamente seguros que el gobierno de Colombia como siempre hará todos los esfuerzos para que tanto colombianos como la población migrante tenga acceso a la misma, está demostrado el compromiso de @IvanDuque con la migración".

"En Venezuela somos más de 5 millones de colombianos. A todos nos van a vacunar, al mismo tiempo que a los venezolanos y ciudadanos de todas las nacionalidades que viven en el país", tuiteó Patricia Villegas, presidenta de Telesur.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello también manifestó su preocupación sobre la decisión de la Administración Duque. "Si bien los recursos de Colombia para atender a la población proveniente de Venezuela son limitados, la respuesta no puede ser la exclusión con base en la condición migratoria, sino el desarrollo de políticas con el apoyo de la cooperación internacional".

Agregó la institución, a través de un un hilo en Twitter que "debe recordarse, además, que Colombia ha limitado la regularización durante el tiempo de la pandemia, por lo que exigir condición regular a quienes no tiene opción de acceder al registro, es doblemente discriminatorio. El covid-19 no tiene visa".