11:24 AM / 20/12/2019

Contraloría solicitó en la ONU crear comisión para devolver los activos “robados” al país

Agencias

El contralor general de Venezuela, Elvis Amoroso, participó en la VIII Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que se celebra en Abu Dhabi, Emiratos Árabes, del 16 al 20 de diciembre de 2019, donde abordó el tema de la “recuperación de activos y cooperación internacional” y planteó la necesidad de que ese organismo tome las acciones necesarias para impedir que sigan aplicando operaciones negativas en contra de naciones independientes y democráticas en el mundo.

Durante su intervención, el máximo titular de Control Fiscal solicitó que creen una comisión para que le devuelvan al pueblo los activos robados por Estados Unidos, Colombia, y sus aliados políticos internacionales que hasta la fecha no han querido regresar aludiendo razones políticas.

“Hago esa alerta para que ellos no sean víctimas de este modus operandi de los delincuentes que utilizan esta modalidad para hacerse multimillonarios con el dinero de otros estados, por eso pedí que se crearan comisiones para investigar estos casos y que le regresen los activos a la República Bolivariana de Venezuela”, aseveró Amoroso.

Recordó durante su intervención que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia se han apropiado de activos de Venezuela de manera ilegal, violando toda norma internacional, tal como ocurrió con la empresa venezolana de petroquímicos Monómeros, ubicada en el país neogranadino, y la empresa Citgo, situada en EE UU.

Insistió Amoroso en que es fundamental que establezcan mecanismos que no permitan que lo que están haciendo en contra del pueblo venezolano se convierta en una acción generalizada contra los demás países que forman parte de la ONU.

Igualmente, exhortó a los representantes de la ONU para que rechacen categóricamente las acciones políticas que han venido implementando los representantes de esos países y sus aliados políticos en el mundo en contra del país, y que de esta manera los activos de las naciones libres, soberanas e independientes no sigan siendo entregadas a sus familiares y amigos, debido a que esto representa un hecho de corrupción sin precedente en la geopolítica internacional.

El Contralor General también denunció el robo del oro venezolano en Inglaterra y el dinero que se encuentra en los bancos de Portugal, que no quieren devolverlos y “estos son activos de todos los venezolanos”.

Asimismo, denunció cómo Juan Guaidó sigue utilizando “una banda de delincuentes” para nombrarlos directivos de dichas empresas venezolanas y así apropiarse de ellas y convertirse en multimillonario.

Después de la intervención de Amoroso, Inglaterra, Estados Unidos y el Reino Unido repicaron defendiendo la posición que tienen para apropiarse de los activos de los venezolanos.

“Esos activos no son del Presidente de Venezuela, no son del Contralor General de la República, son de todos los venezolanos y todos en conjunto, los que están con el gobierno, los que están con la oposición y los que son totalmente independientes. Tenemos que defender nuestra patria bajo cualquier circunstancias, aquí no se rinde nadie, nosotros seguiremos luchando y seguiremos llevando la voz de Venezuela ante cualquier instancia”, indicó Amoroso.

Por último, extendió la invitación al Presidente de la Auditoría General de Emiratos Árabes Unidos, Harib Saeed Al Amimi, a visitar Venezuela para que verifique la situación en el país.

Amoroso estuvo acompañado por el embajador de Venezuela en Abu Dhabi, Samir Al Attrach; el contralor auditor de Pdvsa, Didalco Alejandro Bolívar Rivas, y el director del despacho de la Contraloría General de la República de Venezuela.