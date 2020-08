Conindustria rechaza modelo de 7+7 de cuarentena

Adán Celis enfatizó que la propuesta del sector industrial es “mantener la apertura de todos los negocios, ya en el mundo entero estos cierres generales de ciudades y negocios no se están llevando a cabo".

Por: Redacción Web 11:35 AM / 17/08/2020

“La economía es un ser integrado, como un cuerpo humano, no puede trabajar si le falta un pulmón o el hígado, pero hay que cuidar a la gente, que el virus no se expanda y ser mano dura con quienes no cumplan las normas”, así lo expresó Adán Celis, presidente de la Confederación Venezolana de Industriales (Conindustria).

Conindustria considera que el plan de cuarentena 7+7, aprobado por el Gobierno venezolano, no cumple con estos requisitos porque se requiere de continuidad. Cuestionó que se le exija respetar las normas al sector formal de la economía, pero en el informal casi no hay controles. “Ciertas zonas de Caracas y en el Metro no hay ningún tipo de control”.

Esta semana arrancó la fase de siete días de cuarentena radical en el país, donde ya se han registrado más de 33 mil casos, de manera oficial.

En entrevista por la cadena Unión Radio, enfatizó que la propuesta del sector industrial es “mantener la apertura de todos los negocios, ya en el mundo entero estos cierres generales de ciudades y negocios no se están llevando a cabo, se están realizando campañas de concientización para que se tomen las medidas para combatir la pandemia”.

Resaltó que cuando se reunieron con la ministra de Comercio (Eneida Laya Lugo) le mostraron el estudio hecho por el sector industrial. “Tomamos los protocolos de grandes empresas en el mundo e hicimos un protocolo actualizado para Venezuela, es decir criollizado, les gustó muchísimo, pero luego no ha habido nuevos contactos”.

En relación con la crisis del combustible, la calificó de "muy grave"