Conferencia Episcopal desmiente que haya convocado a manifestación opositora

Redacción web

La Conferencia Episcopal Venezolana publicó un comunicado en el que desmiente que esta institución eclesiástica haya llamado a los ciudadanos a participar en la manifestación contra el Gobierno convocada por la oposición el sábado 16 de noviembre.

A continuación, el texto publicado por el organismo cúpula de la Iglesia católica venezolana en Facebook y su cuenta en twitter @CEVmedios:

"El Secretario General de la Conferencia Episcopal Venezolana, Mons. José Trinidad Fernández, declara que, sin menoscabar el derecho a la manifestación pacífica, el Episcopado Venezolano no ha convocado a concentraciones de carácter político, específicamente, no invitó ni invita a una concentración el próximo 16 de noviembre de 2019, y expone que la publicación que circula en las redes sociales es una información falsa que no debe ser difundida, a fin de no generar confusión en la población venezolana.

Reitera que el derecho a la protesta pacífica está consagrado en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por lo que los venezolanos son libres de convocar y participar en manifestaciones públicas, tal como se establece en la ley. Sin embargo, denunciamos el uso incorrecto y sin consentimiento del logo de la Conferencia Episcopal Venezolana en esta publicación cuyo origen es incierto y desconocido y no cumple con el protocolo de seguridad del uso de la identidad gráfica de la CEV".

Prensa CEV

13 de noviembre de 2019